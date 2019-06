Nach Nahles-Rücktritt: Forderung nach Doppelspitze in der SPD

Maas schlägt Doppelspitze für Parteiführung vor

Bundesaußenminister Heiko Maas schlug in der Sitzung des Parteivorstandes nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vor, dass die SPD künftig von einer Doppelspitze geführt wird. Diese Führungs-Spitze sollte per Urwahl durch die Mitglieder bestimmt werden. "Die Zeit der Hinterzimmer muss endlich vorbei sein", zitiert ein Teilnehmer den Außenminister. "Wir brauchen eine neue Parteispitze, die eine möglichst breite Unterstützung unserer Mitglieder hat."

Auch Berlins Bürgermeister Michael Müller ist für eine Doppelspitze - und zwar langfristig: "Das ist etwas, womit die anderen offensichtlich ganz gut arbeiten können", sagte er mit Blick etwa auf die Grünen. Für eine Doppelspitze müssten zwar die SPD-Statuten geändert werden, dies könne aber ein Parteitag schnell erledigen. Die SPD müsse über ein Team nachdenken - ob Doppelspitze oder Vorsitzender und Stellvertreter. "Nur zu glauben, ein neuer Kopf wird es schon richten, ist offensichtlich eine fatale Fehlentscheidung".

Im BR erklärte die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen, auch sie könne sich dauerhaft eine Doppelspitze vorstellen. Man müsse "festgefahrene Strukturen verlassen", dies sei "ein Gebot der Zeit".

Diskussion auf über Neuwahlen und Bundesparteitag

Zugleich mehrten sich am Montag die Stimmen, den bislang für Dezember angesetzten Parteitag angesichts der drängenden Personalfragen vorzuziehen. "Die Menschen können nicht bis Dezember warten, bis eine neue SPD-Führung gewählt und eine politische Grundsatzentscheidung getroffen wird", erklärte das SPD-Wirtschaftsforum.

Der SPD-Landesvorstand von Sachsen-Anhalt forderte, den Bundesparteitag auf einen Termin vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland vorzuziehen - also noch vor Anfang September. Dieser Parteitag solle dann den gesamten Parteivorstand neu wählen, die verabredete Zwischenbilanz der großen Koalition ziehen und über den Verbleib in der GroKo entscheiden, hieß es in einer am Montag verbreiteten Erklärung.