Nach Mord durch Inselstamm: Bergung der Leiche schwierig

Nach dem gewaltsamen Tod eines US-Bürgers auf der Insel North Sentinel in der Andamanen-See bemühen sich die indischen Behörden um die schwierige Bergung seiner Leiche.

Junger Amerikaner wollte missionieren und wird getötet

Der 27-jährige John Allen Chau wurde vergangene Woche auf der Insel North Sentinel offenbar mit Pfeilen getötet und am Strand begraben. Die Sentinelesen zählen zu den letzten sogenannten unkontaktierten Völkern. Sie leben wie ihre Vorfahren vor Tausenden Jahren und meiden jeden Kontakt zur Außenwelt, Fremde werden von ihnen angegriffen.

Der Missionar und Abenteurer wollte das Inselvolk offenbar zum Christentum bekehren. Experten sprechen von einer törichten Aktion.

Nach indischen Behördenangaben bestach er in der vergangenen Woche Fischer, um ihn in die Nähe der Insel zu bringen und fuhr dann per Kajak an Land. Den Bewohnern brachte er Geschenke, darunter einen Fußball und Fisch. An seinem ersten Tag auf der Insel hatte der Missionar Kontakt zu einigen Bewohnern, bis sie wütend wurden und einen Pfeil auf ihn abschossen. Daraufhin schwamm Chau zum Boot der Fischer zurück, die in sicherer Entfernung warteten. Am Abend machte er Notizen über seinen Besuch und ließ die Unterlagen bei den Fischern zurück. Am nächsten Tag kehrte er auf die Insel zurück.

Was dort genau geschah, ist nicht bekannt, doch beobachteten die Fischer am darauffolgenden Morgen, wie Inselbewohner seine Leiche am Strand entlang zogen und begruben.

Familie bittet um Freilassung der Helfer

Sieben Personen sind wegen Unterstützung des 27-Jährigen festgenommen worden - fünf Fischer, der Freund des Mannes und ein örtlicher Touristenführer.

Chaus Familie erklärte in einem Instagram-Post, sie vergebe seinen Mördern. Zugleich bat sie um die Freilassung der Festgenommenen. "Er hat sich aus freien Stücken dorthin begeben, und seine örtlichen Kontaktpersonen brauchen für seine eigenen Aktionen nicht strafrechtlich verfolgt zu werden", erklärte die Familie.

Strafverfolgung kaum möglich

Um Chaus Leiche oder den Ort seines Todes zu orten, hat die indische Polizei bereits ein Schiff und einen Hubschrauber entsandt. Die Bemühungen blieben jedoch bislang erfolglos. Zwar wurde offiziell ein Mordfall registriert; Experten sehen jedoch keine Möglichkeit, dass die Behörden rechtlich gegen den Stamm vorgehen können.

Die Bergung der Leiche könnte Tage dauern. Die indischen Behörden verweisen jedoch darauf, dass die Ureinwohner nicht gestört werden dürfen - es ist unklar, ob die Leiche jemals geborgen werden kann.

Indien lässt die Inselbewohner weitgehend gewähren, auch Behördenvertreter lassen sich dort nicht blicken. 2006 töteten Inselbewohner zwei indische Fischer, deren Boot sich losgerissen hatte und ans Ufer gedriftet war. Medienberichten zufolge wurden keine Ermittlungen aufgenommen.