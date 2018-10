Nach Mord an bulgarischer TV-Moderatorin: Zugriff in Stade

Der Mordverdächtige Sewerin K. sei nach Hinweisen bulgarischer Behörden am Dienstagabend in Stade bei Hamburg von Zielfahndern aufgespürt und von Spezialkräften festgenommen worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Celle und das Landeskriminalamt in Hannover mitteilten. Zuvor hatte bereits Bulgariens Innenminister Mladen Marinow in Sofia die Festnahme des Verdächtigen in Deutschland verkündet. Bulgarien erwartet, dass die deutschen Behörden den Verdächtigen auslieferten.

Die Leiche der 30-jährigen Moderatorin war am Samstag in einem Park am Donauufer der Stadt Russe entdeckt worden, wo Marinowa joggen gegangen war. Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow sagte, gegen den 1997 geborenen Tatverdächtigen sei Anklage wegen Vergewaltigung und Mordes erhoben worden. Ob ein Zusammenhang zwischen der Tat und der Arbeit der Journalistin bestehe, sei noch unklar.

"Die Beweise, die wir derzeit haben, lassen auf einen spontanen Angriff schließen, um das Opfer sexuell zu missbrauchen" Generalstaatsanwalt Sotir Zazarow

Sewerin K. wurde demnach bereits wegen Mordes und Vergewaltigung gesucht.

Sexualdelikt oder politischer Mord?

Der Kriminalfall hat sich zum Politikum entwickelt: Marinowa hatte in der letzten Ausgabe ihrer neuen Sendung "Detektor" zwei Investigativjournalisten zu Gast, die zu angeblichem Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien recherchierten. Marinowa hatte versprochen, an dem Fall dranzubleiben - weshalb viele in Bulgarien nicht an die Sexualmord-Hypothese glauben.

Nach der Organisation Reporter ohne Grenzen und der Bundesregierung fordert auch die EU-Kommission die zuständigen Behörden in Sofia zu einer schnellen Klärung auf, ob das Verbrechen in Verbindung zur Arbeit der Journalistin steht.