Nach Missbrauchsvorwürfen: Priesterseminarleiter tot aufgefunden

Schock im Bistum Limburg: Der Leiter des dortigen Priesterseminars ist am Donnerstag tot aufgefunden worden. Das teilte das Bistum am Freitag mit. Der Geistliche wurde 49 Jahre alt.

Bischof Bätzing hatte Regens von allen Ämtern freigestellt

Am Mittwoch sei er in einem persönlichen Gespräch "zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens" angehört worden, so wie es die kirchlichen Ordnungen vorsähen. Anschließend habe Bischof Georg Bätzing den seit 2018 amtierenden Regens von allen Ämtern freigestellt, "um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können". Bätzing ist zugleich Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.

Die Anteilnahme des Bistums gelte der Familie des Verstorbenen. "Zugleich sind wir in Gedanken auch bei denen, die die Vorwürfe gemeldet haben", heißt es in der Stellungnahme.

Mehrere Vorwürfe wegen "übergriffigen Verhaltens"

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Online) berichtete, in den Wochen zuvor seien den zuständigen Ansprechpersonen in der Diözese Beschuldigungen gegen den Regens bekannt geworden. Bätzing habe den Geistlichen über die Vorwürfe informiert, wonach er gegenüber mehreren Personen übergriffig geworden sein soll.

Das Bistum teilte weiter mit, der Priester sei im Auftrag Bätzings jahrelang mit verantwortungsvollen Ämtern betraut gewesen. Sein Tod sei daher "besonders auch für den Bischof, die Personalverantwortlichen und die Bistumsleitung sehr bedrückend". Weiter heißt es: "Wir werden alles tun, um im Bistum in dieser wahrlich herausfordernden Situation eng zusammenzustehen."

Überregionale Aufmerksamkeit durch virale Predigt im Internet

Da zunächst die Familie sowie Haupt- und Ehrenamtliche über die "schreckliche Nachricht" informiert werden sollten, äußere man sich erst jetzt öffentlich. "Der Tod trifft uns sehr, ruft Bestürzung und Fassungslosigkeit hervor und hinterlässt viele Fragen", betonte die Diözese.

Der verstorbene Priester war Mitglied im Limburger Domkapitel und Bischofsvikar für Kirchenentwicklung. Überregionale Aufmerksamkeit erzielte er durch eine Predigt am 4. Oktober 2020, die im Internet viral ging. Darin forderte er vehement eine Öffnung der katholischen Kirche, insbesondere mit Blick auf wiederverheiratete Geschiedene und homosexuelle Paare. Er kritisierte in der Predigt auch, dass Frauen keinen Zugang zu Weiheämtern in der katholischen Kirche hätten.

Bistum Limburg: "Sehr geschätzten Seelsorger verloren"

In einer internen Mitteilung an die Mitarbeiter des Bistums heißt es: "Der Tod von [...] trifft uns alle. Wir haben einen engagierten und sehr geschätzten Seelsorger verloren."

Mit Material der KNA