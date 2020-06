30.06.2020, 11:45 Uhr

Nach Missbrauch in Münster: Weitere Razzien und drei Festnahmen

Nach dem Missbrauchsfall in Münster hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Sie wurden bei Razzien in Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen. Damit sind nun zehn Personen in Haft.