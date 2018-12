17.12.2018, 11:32 Uhr

Nach Migrationspakt: UN will Flüchtlingspakt beschließen

Vor einer Woche haben 164 Staaten in Marrakesch den UN-Migrationspakt gebilligt. Heute bringen die Vereinten Nationen in New York das Schwesterabkommen auf den Weg: den Flüchtlingspakt. Wieder kommt Widerstand aus den USA.