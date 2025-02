Diskussion nach Aschaffenburg: Ist Deutschland noch sicher?

"Deutschland gehört zu den sichersten Ländern der Welt", schreibt das Bundesinnenministerium auf seiner Website. Manuel Ostermann sieht es anders: "Ich würde sagen, Deutschland ist nicht mehr sicher."

Der Bundespolizist ist Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft und CDU-Mitglied. Spätestens durch seinen Auftritt im Sat.1-Frühstücksfernsehen und dem dazugehörigen viralen Clip im Netz [externer Link] ist er einem breiteren Publikum bekannt geworden – einschließlich seiner Analyse der inneren Sicherheit in Deutschland: "Die Politik hat landesübergreifend bis in die Bundesregierung hinein über Jahrzehnte hinweg an der Infrastruktur des öffentlichen Dienstes gespart, mit fatalen Folgen. Insbesondere die Migrationskrise definiert sich zunehmend als Kriminalitätskrise", sagt Ostermann im BR24-Interview für "Possoch klärt".

Oliver von Dobrowolski, Kriminalhauptkommissar, Gründer des Vereins "BetterPolice" [externer Link] und bis vor einem halben Jahr noch Grünen-Mitglied, kann das so nicht stehen lassen: "Die Diskussion ist in meinen Augen leider symptomatisch. Aschaffenburg war zuerst einmal eine ganz fürchterliche Tat. Aber wie das Ganze geframt wird, nämlich als Anschlag oder auch als symptomatische Tat für eine vermeintliche Überfremdung, das ist sehr betrüblich, und das ist eigentlich sogar schändlich."

Die Tücken der Polizeistatistik

Funktioniert in Deutschland die innere Sicherheit noch oder nicht? Ein Blick in die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) [externer Link] kann vielleicht helfen:

In der PKS 2023 heißt es: Die Zahl aller registrierter Straftaten in Deutschland lag im vergangenen Jahr bei fast sechs Millionen. Hermann Groß vom Arbeitskreis Empirische Polizeiforschung ordnet im BR24-Interview ein: "Das ist erstmal eine reine Tätigkeitsstatistik, ein Arbeitsnachweis der Polizei – kein allumfänglicher Überblick."

Eine bessere oder umfassendere Polizeiarbeit kann also ein Grund für einen statistischen Anstieg in der Polizeilichen Kriminalstatistik sein: "Mit mehr Polizei werden Sie auch rein statistisch mehr Kriminalität produzieren, weil dann auch mehr Straftaten erfasst werden."

Im Video: Ist Deutschland noch sicher? Possoch klärt!