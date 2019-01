Nach Messerangriff: Danziger Bürgermeister in Lebensgefahr

Der Bürgermeister von Danzig befindet sich nach einem Messerangriff weiterhin in kritischem Zustand. Pawel Adamowicz habe sich einer fünfstündigen Operation unterziehen müssen, sagte der Arzt Tomasz Stefaniak an der Universitätsklinik der Stadt in der Nacht zum Montag vor Reportern. "Der Patient ist am Leben, aber in einem sehr ernsten Zustand."

Adamowicz habe Stichwunden an Herz und Unterleib davongetragen. "Die nächsten Stunden werden alles entscheiden." Die polnischen Bürger rief der Arzt auf, mit Gedanken und Gebeten beim Bürgermeister zu sein.

Täter stach mehrfach mit Messer auf Adamowicz ein

Adamowicz war am Sonntagabend bei einer öffentlichen Veranstaltung vor den Augen hunderter Menschen von einem Angreifer niedergestochen worden. Der Mann stürmte bei einer Benefizveranstaltung auf die Bühne und stach mit einem Messer mehrfach auf den 53-Jährigen ein.

Adamowicz, der seit 1998 Bürgermeister von Danzig ist, wurde vor Ort wiederbelebt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Angreifer wurde von Sicherheitsleuten rasch überwältigt. Laut Polizei handelt es sich um einen 27-jährigen Danziger.

Angreifer wirkte nach Tat "glücklich"

Ein Video des Angriffs zeigt, wie der Mann nach der Messerattacke ein Mikrofon an sich reißt und ruft, er sei von der früheren Regierung der Bürgerplattform (PO) unschuldig ins Gefängnis gebracht und "gefoltert" worden. "Deshalb stirbt Adamowicz!" Die PO hatte Adamowicz bei der Kommunalwahl im Herbst unterstützt. Ein Augenzeuge sagte dem Sender TVN, der Angreifer habe nach der Attacke "glücklich" über seine Tat gewirkt.

Hatte der Täter psychische Probleme?

Medienberichten zufolge war der 27-Jährige in der Vergangenheit wegen vier bewaffneter Banküberfälle in Danzig zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt worden. Demnach litt er im Gefängnis zunehmend unter psychischen Problemen.