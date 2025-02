Union am Scheideweg?

"Ein Kanzlerkandidat hat immer recht, ein Kanzlerkandidat hat die Führung (…) und deshalb respektiere ich die Entscheidungen" - so Markus Söder gegenüber Friedrich Merz. Ungewöhnliche Töne vom bayerischen Ministerpräsidenten. Tatsächlich macht Söder mit diesem Satz aber auch klar: Das, was vergangene Woche in Berlin ablief, sei nicht seine Verantwortung.

Dort hatte Merz ein Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik mit AfD-Stimmen durch den Bundestag bringen wollen, ist "all in" gegangen - und damit gescheitert. Die Stimmen haben nicht gereicht, aus seinen eigenen Reihen gab es Abweichler.

Noch im November erklärte Merz, dass er nicht mal auf Zufallsmehrheiten "mit denen da" (gemeint war die AfD) setzen wolle. War sein Plan nicht zu Ende gedacht? Hat er sich in der Endphase des Wahlkamps noch verzockt?

Das Feld nicht den Populisten überlassen

Sein CDU-Parteikollege und Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, sieht das nicht so: "Ich glaube, gerade nach dem tragischen und schrecklichen Vorfall in Aschaffenburg war es wichtig, auch zu diesem Thema Antworten zu geben, dass man ein solches Feld nicht Populisten überlässt, sondern wir als Union dieses Thema auch aufgreifen", sagt er gegenüber dem BR-Politikmagazin Kontrovers.

Daniel Günther selbst kündigte vor der Abstimmung an, Merz' umstrittenen Gesetzesvorstoß im Bundesrat blockieren zu wollen. Darauf angesprochen hält er dagegen: Das Gesetz hätte von "einer Mehrheit auch der demokratischen Fraktionen getragen" sein müssen. "Und von daher ist es jetzt auch mitnichten so, dass jetzt andere den Finger auf uns zeigen müssen." Kurzum: Aus Taten wie in Magdeburg oder Aschaffenburg die richtigen Schlussfolgerungen ziehen, sei der richtige Weg - aber nicht mit der falschen Partei.

