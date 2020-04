Nach massiver Kritik: Telefonische Krankschreibung doch möglich

Krankschreibungen wegen Erkältungen sind in der Corona-Krise nun doch weiterhin auch per Telefon möglich. Das teilte der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen (G-BA), Josef Hecken, mit.

Der Bundesausschuss, der mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen besetzt ist, werde sich im Laufe des Tages erneut mit dem Thema befassen und mit "hoher Wahrscheinlichkeit" eine Verlängerung der Regelung bis zum 4. Mai 2020 beschließen. Ärzte könnten "im Vorgriff auf diese Entscheidung" weiterhin aufgrund telefonischer Anamnese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen.

Krankschreibung für eine Woche

Die Dauer einer telefonischen Krankschreibung soll demnach auf eine Woche begrenzt werden und könne "bei fortdauernder Erkrankung" einmal verlängert werden. "Alle Verantwortlichen müssen derzeit tagesaktuell und auf unsicherer Erkenntnislage neu abwägen und entscheiden, wie eine schrittweise Herstellung des regulären Medizinbetriebes unter Wahrung des gebotenen Infektionsschutzes möglich ist", sagte Hecken.

"Blankes Entsetzen" bei Praxen

Zuvor hatte es massive Kritik an der Entscheidung vom Freitag gegeben. Die Entscheidung habe bei Ärzten, "aber auch bei vielen anderen patientennahen Akteuren" für blankes Entsetzen gesorgt, sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, der dpa. Das Ende der Krankschreibung per Telefon komme zu früh, hatte auch Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt erklärt. Der Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) fand, dass die Entscheidung nicht nur Patienten und Ärzte gefährde. Sie lasse auch die Selbstverwaltung des Gesundheitswesens in keinem guten Licht erscheinen.

Huml: "Zum jetzigen Zeitpunkt falsch"

Nach der massiven Kritik hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute bei einer Pressekonferenz Entgegenkommen gezeigt: "Wir werden im Dialog mit der Selbstverwaltung und im Lichte der Stellungnahmen der letzten Tage das mit der Selbstverwaltung auch noch mal diskutieren." Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hatte betont, dass der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom Freitag "zum jetzigen Zeitpunkt falsch" gewesen sei. Es sei sehr wichtig, "Infektionsrisiken konsequent zu vermeiden“.

Bayerischer Hausärzteverband widersetzte sich

Der Bayerische Hausärzteverband hatte sich dem Berliner Beschluss widersetzt und seinen Mitgliedern schon vor dem Zurückrudern aus Berlin empfohlen, Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion auch per Telefon Krankschreibungen auszustellen. Solche Patienten seien "im Moment eine Gefahr für die Allgemeinheit“, sagte der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Markus Beier, dem Bayerischen Rundfunk.

Am 20. März hatte der G-BA die Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung eingeführt. Bei einer Sitzung am vergangenen Freitag wurde sie nicht mehr verlängert - gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern. Arbeitgeber hatten die Entscheidung begrüßt.

Bei unklaren Symptomen erst in der Praxis anrufen

Weiterhin gilt laut Bundesausschuss, dass Versicherte bei typischen Covid-​19-Symptomen nach Kontakt zu Infizierten und bei unklaren Symptomen von Infektionen der oberen Atemwege vor dem Arztbesuch telefonisch Kontakt zur Praxis aufnehmen sollten, um das weitere Vorgehen zu besprechen.