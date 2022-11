Nach Marokko-Sieg: Krawalle in Belgien und den Niederlanden

Nach dem 2:0-Sieg der marokkanischen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar haben sich Fans in einigen belgischen und niederländischen Städten Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. In Brüssel griff die Polizei ein, nachdem Autos in Brand gesteckt wurden. Bürgermeister Philippe Close bedankte sich bei der Polizei für ihr Durchgreifen und wies via Twitter darauf hin, dass er keinerlei Verständnis für die Randale habe.

"Ich wiederhole meine schärfste Verurteilung dieser Schläger, die unsere Hauptstadt angreifen wollen. Sie werden immer feststellen, dass ihnen die Brüsseler Polizei gegenübersteht, um zu verhindern, dass sie Schaden anrichten", twitterte Close.