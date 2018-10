Nach Kritik: Trump mag Taylor Swift "25 Prozent weniger"

Popstar Taylor Swift ist nach ihrem öffentlichen Eintreten für Kandidaten der Demokraten bei US-Präsident Donald Trump nicht mehr so beliebt wie vorher. "Ich mag Taylors Musik jetzt zu rund 25 Prozent weniger, okay", entgegnete Trump am Montag auf die Frage, was er nun von Swift halte. Die 28-Jährige hatte am Vortag ihre Scheu vor politischen Meinungsäußerungen abgelegt und erklärt, sie unterstütze zwei demokratische Kandidaten in Tennessee, wo sie einen Teil ihrer Jugend verbrachte.

Swift will Demokraten wählen

Sie würde den Demokraten Phil Bredesen wählen, der einen Sitz im Senat anstrebt. Dessen republikanische Rivalin Marsha Blackburn - eine Trump-Unterstützerin - griff Swift indes scharf an. Blackburns politische Bilanz "macht mir Angst", schrieb die Sängerin in einem langen Instagram-Post. Die Kritik an seiner Parteikollegin stieß Trump sauer auf. Blackburn mache "einen sehr guten Job" und sei eine "tolle Frau", sagte er in Washington. Swift "weiß überhaupt nichts über sie".

Bislang "unpolitische" Swift musste viel Kritik einstecken

Dass sie sich trotz ihrer großen globalen Plattform bisher nicht zu politischen Dingen äußerte, hatte Swift massive Kritik eingebracht. In ihrem Post machte sich der Popstar nun auch für den Demokraten Jim Cooper stark, der im Rennen um einen Sitz im Repräsentantenhaus für Tennessee ist.