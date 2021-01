Nach Kritik: Piazolo zieht erste Bilanz zum Digitalunterricht

Arbeitsblätter zum Selbstabholen

Henrike Paede vom Bayerischen Elternverband spricht mit vielen Familien und hat festgestellt: Beim Distanzunterricht gibt es noch Luft nach oben. Zwar hätten viele Lehrkräfte dazu gelernt, vieles gehe nun besser als im ersten Lockdown im Frühjahr. Aber die Unterschiede zwischen den Schulen und Klassen seien nach wie vor viel zu groß - sowohl was die Technik als auch das Know How angeht.

"Wir haben tatsächlich immer noch das Phänomen, dass wöchentliche Arbeitspakete abgeliefert werden oder abgeholt werden müssen – analog abgeholt werden müssen. Das ist ja schon ein bisschen krass manchmal. Und das ist natürlich kein Unterricht." Henrike Paede, Bayerischer Elternverband

Paedes Verdacht: Kultusminister Piazolo habe schlicht nicht damit gerechnet, "dass wir dieses Schuljahr insgesamt noch ganz viel Distanzunterricht haben müssen."

Söders Ultimatum

Seit Wochen, eigentlich Monaten steht Bayerns Unterrichtsminister wegen des Online-Unterrichts in der Kritik: Vor den Weihnachtsferien funktionierte: gar nichts. Die Lernplattform Mebis ging zum zweiten Mal in die Knie, das Ministerium empfahl Distanzunterricht nur für höhere Klassen.

Ministerpräsident Markus Söder setzte ein Ultimatum: Nach den Weihnachtsferien müsse der Online-Unterricht laufen. Doch die gestrichene Erholungspause zwischen Weihnachten und Ostern sorgt bei Schülern, Eltern und Lehrern zusätzlich für Unmut - ebenso bei der Landtagsopposition.

Piazolos Kriterien

Jetzt, drei Wochen nach Ferienende, zieht Piazolo eine erste Bilanz. Er nennt sechs Kriterien, die das Kultusministerium den Pädagogen im Land vorgebe. Darunter regelmäßiges Feedback für die Schüler und eine klare Wochenstruktur.

Außerdem sollten Lehrkräfte unterschiedliche Methoden nutzen - nicht jeder Unterricht müsse gestreamt werden. Und weil die Lehrer das umsetzten, liefe es in den ersten drei Wochen gut.

Distanz versus Präsenz

Elternvertreterin Henrike Paede erlebt die Lage an den Schulen und in den Wohnungen der Familien allerdings anders. Die Qualitätsunterschiede seien nach wie vor riesig - beispielsweise beim regelmäßigen Feedback für die Schülerinnen und Schüler - eine Anforderung, die der Kultusminister genannt hat. Und Unterricht über eine Online-Plattform anzubieten - damit täten sich viele Lehrkräfte nach wie vor schwer.

Für Bayerns Kultusminister Piazolo steht fest: Distanzunterricht kann nie so gut sein wie Präsenzunterricht. Deshalb hofft er - übrigens ähnlich wie die Frauen-Union - dass die Schülerinnen so bald wie möglich in die Klassenzimmer zurück dürfen.

FDP-Gesetzentwurf zum Online-Unterricht

Matthias Fischbach, bildungspolitischer Sprecher der FDP, sieht das anders. Bei einer Landtagsdebatte gestern machte er seinem Ärger Luft. In der Berufswelt sei vernetztes Arbeiten doch schon überall üblich - "der eine Kollege sitzt in Singapur der andere in New York, und man selbst im Bayerischen Wald. Darauf müssen wir unsere Kinder doch endlich vorbereiten."

Die FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag hat daher inzwischen einen eigenen Gesetzentwurf vorgestellt. Digitale Lehrbücher, Regeln für Online-Prüfungen, digitale Projektarbeit an der Schule - so stellt Bayerns FDP sich die Zukunft vor.