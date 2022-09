Nach Kritik: Keine Attestpflicht für Kinder bei Corona-Verdacht

Die bisher geplante Attestpflicht für Kinder und Jugendliche bei einem Corona-Verdacht kommt nun doch nicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in Berlin, die entsprechende Passage sei aus dem Entwurf für das neue Infektionsschutzgesetz "beseitigt" worden.

"Diese Regel war nicht sinnvoll", betonte Lauterbach. "Weil es würde bedeuten, dass die Kinder erst wieder zur Schule kommen, wenn sie beim Kinderarzt oder beim Hausarzt gewesen sind."

Lauterbach: Selbsttest genügt

Entgegen den bisherigen Plänen solle nach einer Corona-Infektion oder bei einem Corona-Verdacht ein Selbsttest genügen, erläuterte der Bundesgesundheitsminister. Ein Arztbesuch sei nun nicht mehr vorgesehen. "Ich glaube, dass kann man den Eltern zutrauen, dass sie einen solchen Test zuverlässig und auch gut durchführen", sagte Lauterbach. Daher habe die Bundesregierung nach Beratungen im Gesundheitsausschuss ihre "Position verbessert".

Bayerns Minister Holetschek begrüßt Korrekturen

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) begrüßte "das Einlenken" der Bundesregierung. "Es ist gut, dass die Berliner Ampel an dieser Stelle zu Korrekturen bereit ist", sagte der CSU-Politiker BR24. "Die bisherigen Pläne hätten Kinder und Jugendliche benachteiligt - und die Kinder- und Jugendärzte belastet."

Holetschek hatte am Wochenende eindringlich vor einer Attestpflicht gewarnt und die Pläne der Bundesregierung als "absurd" kritisiert: "Die Bundesregierung muss das neue Infektionsschutzgesetz so fassen, dass Kinder und Jugendliche nicht jedes Mal ein ärztliches Attest benötigen, um wieder in die Schule oder in die Kindertageseinrichtung zurückkehren zu dürfen, wenn sie an Covid-19 erkrankt oder dessen verdächtig waren." Ein negativer Schnelltest müsse bei einer "jahreszeitlich bedingten Schnupfennase" ausreichen. Sonst drohe "durch diese unnötige Verschärfung Chaos".

Kritik auch von Kinder- und Jugendärzten

Zuvor hatte auch der Berufsverband der Kinder‐ und Jugendärzte e.V. (BVKJ) Kritik an der geplanten Attestpflicht geäußert. "Eine solche extreme Verschärfung der Rechtslage nach 30 Monaten Pandemie kann von keiner Seite ernsthaft gewünscht sein", sagte BVKJ-Präsident Thomas Fischbach Ende vergangener Woche. Das geplante neue Infektionsschutzgesetz müsse in diesem Punkt, aber auch darüber hinaus "im Sinne der Rechte von Kindern und Jugendlichen grundlegend" überarbeitet werden.

In Bayern beginnt das neue Schuljahr nächste Woche Dienstag - dieses Mal ohne Testpflicht für Schülerinnen und Schüler. Die neuen Corona-Regeln des Bundes sollen ab 1. Oktober gelten.