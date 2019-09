Nach Krebsdiagnose: Viel Zuspruch für Manuela Schwesig

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig legt wegen einer Brustkrebserkrankung ihr Amt als kommissarische SPD-Vorsitzende nieder. Das gab sie am Vormittag bei einer Kabinettssitzung in Schwerin bekannt. In einem persönlichen Statement erklärte Schwesig, die Krebsdiagnose habe sie und ihre Familie schwer getroffen. Der Krebs sei jedoch heilbar.

"Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben geführt und ich werde auch diesen Kampf führen." Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Ihre medizinische Behandlung sei überwiegend ambulant möglich.

Gute Wünsche aus allen politischen Richtungen

Die 45-Jährige erhielt am Dienstag zahlreiche Genesungswünsche, darunter von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich habe mit ihr telefoniert und ihr von Herzen gewünscht, dass sie wieder ganz gesund wird, dazu Kraft und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit", sagte Merkel nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert.

Der SPD-Bundesvorstand twitterte: "Wir sagen es ganz schlicht: Wir wünschen dir eine schnelle und vollständige Genesung, dir und deiner Familie viel Kraft für die anstehende Zeit."