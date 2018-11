Nach Kongresswahl: US-Justizminister Sessions geht

US-Justizminister Jeff Sessions hat nach der Kongresswahl in einem Schreiben an Präsident Donald Trump seinen Rücktritt eingereicht. In einem Brief erklärte Sessions, er reiche seinen Rücktritt auf Bitten des Präsidenten ein.

Trump dankte ihm per Twitter für seine Arbeit und kündigte an, dass er vorläufig von dessen Stabschef Matthew Whitaker ersetzt werde. Einen permanenten Nachfolger wolle er zu einem späteren Zeitpunkt nominieren. Mit Kabinettsveränderungen nach der Kongresswahl war gerechnet worden. Sessions galt neben Verteidigungsminister James Mattis als Rücktrittskandidat.

Warnung vor Verfassungskrise

Trump erklärte nun, dass der vorläufige Nachfolger Whitaker für alle Angelegenheiten des Justizministeriums inklusive der Russland-Ermittlungen von Sonderermittler Rober Mueller zuständig sei.

Der Führer der Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer, nannte den Zeitpunkt der Rücktrittserklärung suspekt. Er warnte Trump, sollte er in die Ermittlungen Muellers eingreifen, beschwöre er eine konstitutionelle Krise herauf.

Sessions hielt sich aus Russland-Untersuchungen heraus

Trump hatte Sessions vor allem dafür kritisiert, dass er sich aus den Ermittlungen zur mutmaßlichen Beeinflussung der US-Wahl 2016 durch Russland und mögliche Verbindungen ins Trump-Lager für befangen erklärt und damit aus den Entscheidungen dazu herausgenommen hatte. Das öffnete nach Darstellung Trumps die Tür für die Untersuchung durch den Sonderermittler Robert Mueller.

Sessions hatte sich während des Wahlkampfes mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, getroffen. In einer Anhörung vor dem Senat verneinte er dies aber, obwohl er unter Eid stand. Deswegen hält er sich aus den Russland-Ermittlungen heraus. Der Präsident hatte den Justizminister sogar auf Twitter dazu gedrängt, die Untersuchung zu beenden.