Nach Klinikaufenthalt: Queen reist nicht zum Klimagipfel

Mit dem Gewicht ihres Amtes wollte die Queen in Glasgow ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Doch daraus wird nun nichts: Ihre Gesundheit kommt der 95 Jahre alten Königin erneut in die Quere. "Ihre Majestät hat mit Bedauern entschieden, dass sie doch nicht nach Glasgow reisen wird, um am Montag an einem Empfang bei der COP26 teilzunehmen", teilte der Buckingham-Palast am Dienstagabend mit. Die Entscheidung sei eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme: Die Queen hatte vergangene Woche eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Sie sei zwar enttäuscht, werde aber eine Videobotschaft senden.

Britische Royals sprechen sich für Klimaschutz aus

Die UN-Weltklimakonferenz findet vom 31. Oktober bis zum 12. November im schottischen Glasgow statt. Thronfolger Prinz Charles wird mit Ehefrau Camilla dort erwartet, ebenso Prinz William und Herzogin Kate. Die britischen Royals haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten wiederholt für energischeren Klimaschutz ausgesprochen.

Ein Auftritt von Queen Elizabeth II. sollte dem Appell der Königsfamilie das maximale Gewicht des Amtes verleihen. Am Wochenende hieß es noch von einer palastnahen Quelle in der "Times", der Königin gehe es gut, sie sammele Energie für die Reise zur COP.

Ruhetage auf Schloss Windsor

Nach einer ärztlich verordneten Pause hatte die 95 Jahre alte Queen am Dienstag wieder erste virtuelle Termine auf Schloss Windsor absolviert. In der vergangenen Woche hatte die Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Danach legte sie einige Ruhetage ein und wartete auf Ergebnisse. Dabei widmete sie sich auf Schloss Windsor Berichten zufolge wieder "leichten Aufgaben" wie dem Lesen von Dokumenten aus den ihr täglich zugestellten roten Boxen.

Sorgen um Gesundheitszustand der Queen

Die Sorge um den gesundheitlichen Zustand der Queen war in den vergangenen Wochen gewachsen, nachdem sie sich bei zwei Terminen mit Gehstock gezeigt hatte. "Es wird angenommen, dass sie zum ersten Mal eine Gehhilfe bei einer offiziellen öffentlichen Veranstaltung verwendet hat", meldete sogar die Nachrichtenagentur PA. Zuletzt ging die Queen vor knapp 20 Jahren mit Stock. Doch damals hatte sie sich von einer Knie-Operation erholt.

Unterstützung von Kindern und Enkelkindern

Ihren königlichen Terminkalender, der bereits wenige Wochen nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip im Frühjahr wieder prall gefüllt war, arbeitete Elizabeth II. bis vor kurzem stoisch ab. Künftig soll sie bei offiziellen Terminen noch stärker von ihren Kindern und Enkelkindern unterstützt werden.

Die Vorbereitungen auf das Thronjubiläum der Queen im nächsten Jahr laufen bereits auf Hochtouren. Zur Feier des 70. Jahrestages der Thronbesteigung sind Anfang Juni 2022 ein langes Wochenende mit zahlreichen Veranstaltungen und ein extra Feiertag geplant.