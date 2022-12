Nach Kita-Recherchen: Bundesweiter Appell für Kinderschutz

Konkrete Forderungen an die Politik

Gewalt dürfe im Alltag von Kitas nicht vorkommen, heißt es in dem Aufruf der Fachleute aus Praxis und Wissenschaft, und Fehlverhalten müsse klarer definiert werden. Sie fordern, die Kinderrechte in den Fokus zu rücken und daran Aus- und Fortbildung auszurichten.

Geht es nach den Unterzeichnern, ist nicht nur der Betreuungsschlüssel zu erhöhen, Fachkräfte bräuchten auch mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung, Teamsitzungen und Weiterbildung. Kritik üben die Experten auch am teils nicht vorhandenen oder mangelhaften Beschwerdemanagement in Kitas.

Dieses sei gesetzlich verankert, mahnen die Fachleute. Vor allem aber müsse man mehr über die tatsächlichen Beteiligungs- und Schutzrechte von Kindern in Kitas wissen, nur so könne man eingreifen oder Übergriffen und Gewalt vorbeugen. Dafür brauche es mehr Monitoring und mehr Forschung.

Expertin: Kitas in der Krise

"Nicht nur die Kinderkliniken sind jetzt, kurz vor Weihnachten, in der Krise, auch die Kitas. Und das schon lange", so Kinderrechtlerin Bianka Pergande. Wie drängend die Lage in den Kindertagesstätten ist, macht sie auch an der breiten Unterstützung des Aufrufs fest, obwohl Übergriffe und Gewalt in Kitas Tabuthemen seien. Bianka Pergande bewertet die Resonanz auf den Aufruf deshalb als ermutigend: "Die Auseinandersetzung zum Thema Kinderrechte nimmt gerade erst Fahrt auf."

BR setzt Kita-Recherchen fort

Nach wie vor gehen via Mail, Telefon und soziale Medien weitere Hinweise zu Übergriffen und Gewalt, aber auch anderen Problemen in Kitas bei BR Recherche ein. Im Neuen Jahr werden die Reporterinnen des Investigativteams des Bayerischen Rundfunks diesen neuen Hinweisen nachgehen.

Wenn Sie Missstände melden wollen, können Sie sich per Mail an das Investigativteam des Bayerischen Rundfunks wenden: brrecherche@br.de