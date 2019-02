Nach INF-Aus: Moskau will neue Raketen entwickeln

Nach dem Ausstieg aus dem INF-Vertrag wird Moskau jetzt mehrere neue Raketensysteme entwickeln, die Ziele in größerer Entfernung treffen können. Das kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu an.

“Jetzt kommt es darauf an, die Reichweite der heute zu entwickelnden bodengestützten Raketensysteme zu erhöhen.“ Verteidigungsminister Sergej Schoigu

Konkret gehe es dabei um die Weiterentwicklung eines Systems, das bisher die Marine einsetzt, ein Marschflugkörper mit dem Namen Kalibr. Allerdings gehen Militärexperten der USA davon aus, dass es diese schon gibt. Darüber hinaus, so Schoigu, soll die Reichweite von bestehenden, landgestützten Systemen erhöht werden. Hinzu kommt eine Art Hochgeschwindigkeitsrakete.

Entsprechende Pläne hatte am Wochenende schon Präsident Wladimir Putin angekündigt. Russland werde jetzt an neuen, landgestützten Hyperschallraketen arbeiten, hieß es. Solche Raketen können mit vielfacher Schallgeschwindigkeit fliegen und sind von Abwehrsystem bislang offenbar nicht zu treffen.

Entwicklung soll bald anfangen

Die Arbeit an den neuen Raketen soll bereits in Kürze beginnen, so Schoigu. Finanziert werde sie durch Mittel im Verteidigungshaushalt, die schon bewilligt sind.

Darüber hinaus werden laut dem Minister auch die Militärsatelliten im Weltall umgerüstet. Die Erfahrungen in Syrien hätten gezeigt, dass für den Einsatz von Präzisionswaffen detaillierte Karten notwendig seien.

Noch gilt eine sechs-monatige Kündigungsfrist

Am Freitag und Samstag hatten zuerst die USA und dann Russland den INF-Vertrag gekündigt. Beide begründeten den Schritt mit Verstößen der anderen Seite. Für das Ende des Abkommens gilt aber noch eine halbjährige Kündigungsfrist.

INF steht dabei für “Intermediate Range Nuclear Forces“ (nukleare Mittelstreckensysteme). Der Vertrag sieht vor, dass keine Seite landgestützte Raketen besitzt, die eine Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern haben. Abgeschlossen hatten ihn 1987 die Präsidenten Reagan und Gorbatschow.