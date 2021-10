Nach Impfpflicht: New York stellt sich auf Probleme ein

Der Stadt New York droht am Montag eine Anhäufung von Müllsäcken, eine Schließung von Feuerwehrstellen und ein Rückgang der Anzahl von Polizisten und Rettungswagen auf den Straßen. Das liegt an der Impfpflicht für Angestellte der Stadt, mit Frist Freitagnachmittag (Ortszeit). Wer danach nicht vorweisen kann, dass er mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft ist, wird ab Montag in unbezahlten Urlaub geschickt.

Ein Viertel der Stadt-Angestellten von New York ungeimpft

Mit Stand Donnerstag (Ortszeit) hatte Zahlen der Stadt zufolge knapp ein Viertel der New Yorker Stadt-Angestellten, die von der Impfpflicht betroffen sind, noch keine Dosis erhalten. Gefängniswärter, die bei der Stadt beschäftigt sind, haben noch einen weiteren Monat Zeit, um sich impfen zu lassen.

Einige Angestellte der Entsorgungsbetriebe schienen offenbar aus Protest gegen die Impfpflicht Müll nicht abzuholen. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio hielt trotz Protesten von Gegnern der Impfpflicht am Donnerstag daran fest. Die Stadt könne mit Personalmangel umgehen, unter anderem durch Überstundenpflicht und zusätzliche Schichten, sagte de Blasio. Diese Werkzeuge würden in der Regel "in Zeiten einer schwierigen Krise" angewandt.

Bürgermeister de Blasio: "Für Sicherheit von Menschen sorgen"

"Mein Job ist es, für die Sicherheit von Menschen zu sorgen - meiner Angestellten, und von 8,8 Millionen Menschen", sagte de Blasio bei einer virtuellen Pressekonferenz. "Und bis wir Covid besiegen, sind Leute nicht sicher. Wenn wir Covid nicht stoppen, werden New Yorker sterben."

Mike Salsedo, der vor dem offiziellen Anwesen von de Blasio demonstrierte, sagte, er sei "ein gläubiger Mensch und ich glaube nicht, dass es gut ist, etwas vom Menschen Erzeugtes in meinen Körper zu stecken". Die Feuerwehrfrau Jackie-Michelle Martinez sagte, es sei "unser von Gott gegebenes Recht", über eine Impfung zu entscheiden.

Nicht-Geimpfte tragen erheblich zu Ausbreitung des Coronavirus bei

Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind ein erheblicher Faktor bei der Ausbreitung des Coronavirus. Befürworter einer Impfpflicht argumentieren, dass Bewohner der Stadt ein Recht darauf hätten, nicht von Angestellten der Stadt angesteckt zu werden, die sich weigerten, sich impfen zu lassen.

"Die Behörde muss mit der ungünstigen Tatsache umgehen, dass ein Teil unserer Belegschaft sich geweigert hat, einer Impfpflicht für alle städtischen Angestellten nachzukommen", sagte der Präsident der Feuerwehr, Daniel Nigro. Der Polizeipräsident Dermot Shea teilte mit, Impfstellen der New Yorker Polizei würden das ganze Wochenende geöffnet bleiben.

500 Dollar für Impfung

Allein am Donnerstag wurden nach Angaben der Polizeibehörde mehr als 700 Beamte geimpft. Stadtangestellte, die sich bis Freitag an einer städtischen Impfstelle impfen lassen, bekommen 500 Dollar.

"Wir haben damit gerechnet, dass es viele Impfungen gegen Ende der Frist geben würde", sagte de Blasio. "Wir wissen auch, dass viele Menschen die Entscheidung treffen, sobald sie begreifen, dass sie nicht bezahlt werden. Das ist einfach die menschliche Realität."