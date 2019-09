Nach Hurrikan "Dorian": 30 Tote und eine Spur der Verwüstung

Mit "Dorian" hat einer stärksten jemals registrierten Tropenstürme im Atlantik auf den Bahamas gewütet. Ministerpräsident Hubert Minnis sprach von einem "Desaster für Generationen." Mittlerweile ist die Zahl der Toten auf 30 gestiegen. Die endgültige Zahl der Opfer wird Gesundheitsminister Duane Sandas deutlich höher sein.

Minikrankenhäuser und Ärzte

"Ich glaube, die Zahl wird überwältigend sein", sagte Sands dem Sender Guardian Radio 96.9. Notwendig seien zusätzliche Bestatter und Kühlvorrichtungen. Die Regierung könne eine Gesundheitskrise dieses Ausmaßes nicht allein bewältigen, erklärte Sands in dem Radiointerview. Daher habe er unter anderem die Weltgesundheitsorganisation WHO um Hilfe gebeten.

Drei "Mini-Krankenhäuser" und 50 Ärzte würden auf die betroffenen Inseln gebracht. "Ich habe so etwas noch nie erlebt, und ich will auch nie wieder so etwas erleben", sagte der Minister.

Zehntausende auf Hilfe angewiesen

Nach Angaben der UNO benötigen etwa 70.000 Menschen auf den Bahamas sofortige Hilfe. Die Menschen bräuchten Lebensmittel, Wasser, Unterkünfte und Medikamente, sagte der UN-Chef für humanitäre Angelegenheiten, Mark Lowcock, bei einem Kurzbesuch auf den Bahamas. Die Vereinten Nationen hätten eine Soforthilfe von einer Million Dollar (900.000 Euro) zur Verfügung gestellt.