Nach Hochwasser: Katastrophenschutz in der Kritik

"Auf ganzer Linie gescheitert" sei das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). So formuliert es Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Linken. Und stellt die Frage in den Raum, ob die Hochwasserkatastrophe in Deutschland hätte verhindert oder abgemildert werden können.

Allein in Rheinland-Pfalz wurden bis Montag nach Polizeiangaben 117 Unwetter-Tote gezählt. Aus Nordrhein-Westfalen waren zuletzt 47 Tote infolge der Unwetter bekannt.

Wie gut erreichten die Warnungen die Menschen?

Auch die FDP fordert "schonungslose Aufarbeitung". Die Meteorologen hätten frühzeitig gewarnt, sagt Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, und fragt: "Warum kam die Warnung bei den Menschen nicht an?"

Auf Bundesebene habe offensichtlich niemand einen Überblick, wo Sirenen sind und ob sie ausgelöst wurden, so Theurer im BR24-Interview. Die FDP hat eine Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag beantragt und fordert, dass daran auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der Präsident des BBK, Armin Schuster, und das Technische Hilfswerk teilnehmen.

Seehofer: "billige Wahlkampfrhetorik"

Seehofer hingegen verteidigt den Katastrophenschutz und bezeichnet manches der Kritik als "ganz billige Wahlkampfrhetorik". Seehofer ist heute vor Ort im Kreis Euskirchen, um sich ein Bild von der Lage an der Steinbachtalsperre zu machen. Dort pumpt die Feuerwehr seit Tagen Wasser ab, um ein Brechen des Deichs zu verhindern. Jetzt gibt es dort Entwarnung.

Länder und Kommunen entscheiden über Warnungen

Nach seinen Informationen hätten die Meldewege des Bundes funktioniert, sagt Seehofer. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland ist zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Der Bund stelle beispielsweise eine umfangreiche "Warn-Infrastruktur" bereit, erklärt das Innenministerium.

Ob ein Alarm aber ausgelöst wird, entscheiden die Verantwortlichen vor Ort – die Verantwortung für den Katastrophenschutz liegt bei Ländern und Kommunen.

Baerbock fordert stärkere Rolle des Bundes

Daran wächst Kritik. Die Grünen-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Annalena Baerbock, fordert, der Bund müsse eine "stärkere koordinierende Rolle" spielen und schlägt vor, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zur zentralen Katastrophenschutzbehörde ausgebaut wird.

Seehofer hingegen hält die föderale Struktur für richtig. "Wir sollten daran nicht rütteln. Zentralismus verbessert hier gar nichts", sagt der Bundesinnenminister.

Katastrophenschutz wird seit knapp einem Jahr neu aufgestellt

Gleichzeitig räumt das Innenministerium ein, das Hochwasser habe gezeigt, dass man noch mehr tun und besser werden müsse. Vor zehn Monaten fand ein sogenannter Warntag statt. Dort sollte der Ernstfall geprobt und die Bevölkerung in ganz Deutschland vor einer Katastrophe gewarnt werden.

Der Warntag ging gründlich schief. Seitdem arbeiten Innenministerium und BBK daran, den Katastrophenschutz umzubauen. So gibt es Pläne für ein Kompetenzzentrum beim Bundesamt für Katastrophenschutz, in dem Bund und Länder zusammenarbeiten sollen.

Bundesamt betont, die Warnsysteme haben funktioniert

Nach dem vergeigten Warntag hatte Seehofer erst vor wenigen Monaten einen neuen Behördenchef eingesetzt. Der betont jetzt, dass die Warnsysteme funktioniert hätten. "In jedem einzelnen Fall," so Armin Schuster. Der Deutsche Wetterdienst, die Hochwasserzentralen und die Kreisbehörden hätten intensiv davon Gebrauch gemacht. Ähnliches hört man aus den betroffenen Regionen.

Der Kreis Vulkaneifel erklärt zum Beispiel, man habe bereits am Mittwochabend den Katastrophenfall ausgelöst. Alarmiert worden sei auch über Sirenen. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm sieht ebenfalls keine Mängel bei der Alarmkette. Auch Helmut Lussi, Bürgermeister des besonders stark betroffenen Dorfes Schuld, macht den Behörden keinen Vorwurf. In so kurzer Zeit zu reagieren, sei schier unmöglich.

Unterdessen kündigt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an, im Nachhinein die Meldewege untersuchen zu lassen. Es müsse geprüft werden, wo der Katastrophenschutz verbessert werden könne.