Nach hitziger Debatte: Bundestag beschließt Wahlrechtsreform

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben.

Trotz heftigem Protest von Union und Linkspartei ist im Bundestag die Reform des Wahlrechts zu einer festen Begrenzung der Abgeordneten beschlossen worden. Für das Gesetz stimmten 400 Abgeordnete, dagegen 261. Es gab 23 Enthaltungen. Mit dem Gesetz soll der auf 736 Abgeordnete angewachsene Bundestag ab der nächsten Wahl dauerhaft auf 630 Mandate verkleinert werden.

In der zweistündigen hitzigen Debatte verteidigten Vertreter der Koalition aus SPD, Grünen und FDP die Reform als überfällig und gerecht. Der SPD-Abgeordnete Sebastian Hartmann sprach von einem deutlichen Signal, dass die Politik sich selbst nicht von Veränderungen ausnehme. Dagegen äußerten Politiker von CDU/CSU und Linkspartei scharfe Kritik, beklagten eine Benachteiligung und erneuerten die Ankündigung, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

Dobrindt: "Ein großes Schurkenstück"

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Ampel "einen Akt der Respektlosigkeit" gegenüber Wählerinnen und Wählern, gegenüber der Opposition und gegenüber der Demokratie vor. "Sie machen hier eine Reform für sich selbst." Mit dem Gesetz würden zwei der drei Oppositionsfraktionen - die Union und die Linke - strukturell benachteiligt. Mit offensichtlicher Freude werde "das Existenzrecht der CSU in Frage" gestellt. Die Ampel versuche, ihren Machtanspruch zu zementieren.

Dobrindt beklagte einen Versuch der Wahlrechtsmanipulation. Es werde ein Wahlrecht geschaffen, "in dem direkt gewählte Abgeordnete nicht mehr in den Bundestag einziehen", kritisierte er. "Das fördert nicht das Vertrauen in die Demokratie, sondern das fördert ausschließlich Politikverdrossenheit in Deutschland." Dieses Wahlrecht sei "ein großes Schurkenstück".

Linke: "Wir werden uns in Karlsruhe sehen"

Jan Korte von der Linkspartei betonte, der Grundpfeiler der Demokratie sei das Wahlrecht. Die Reform sei der "größte Anschlag, den es auf diesen Grundpfeiler gab seit Jahrzehnten". Es profitierten SPD, FDP und Grüne, während zwei Parteien aus dem Bundestag eliminiert werden sollten.

Insbesondere die Abschaffung der Grundmandatsklausel kritisierte er scharf. Diese regelt, dass eine Partei auch mit weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen in Fraktionsstärke in den Bundestag kommt, wenn sie mindestens drei Direktmandate geholt hat. Davon profitierte bei der Wahl 2021 die Linkspartei. Auch die CSU könnte von der Änderung betroffen sein, wenn sie erstmals bundesweit auf weniger als fünf Prozent käme.

Die Grundmandatsklausel habe demokratisch großen Sinn, argumentierte Korte. Sie gebe beispielsweise einem relevanten Teil der ostdeutschen Bevölkerung eine Stimme. "Sie überlassen mit dem, was sie heute machen, der AfD den Osten." Die Linke repräsentiere im Bundestag 2,3 Millionen Stimmen. Die Wahlrechtsreform der Ampel sei vergleichbar mit den Tricksereien der Republikaner Donald Trumps, kritisierte Korte. "Wir werden uns in Karlsruhe sehen."

AfD kritisiert die Ampel

Der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser beklagte, dass die Reform der Ampel keinen demokratischen Fortschritt bringe. Dies sei der Grund für die Enthaltung der AfD. Seine Fraktion habe eine Listenwahl vorgeschlagen, bei der die Wähler direkten Einfluss auf die Reihenfolge der Kandidaten hätten. Das wolle die Ampel nicht. Zudem warf der der Koalition vor, das Wohl ihrer Parteien vor das öffentliche zu stellen.

SPD: "Wir beweisen Reformfähigkeit"

Der Obmann der SPD in der Wahlrechtskommission, Sebastian Hartmann, verteidigte die Wahlrechtreform. "Wir beweisen die eigene Reformfähigkeit." Der Bundestag erhalte eine feste Größe, zugleich werde der Grundcharakter des Wahlrechts als Verhältniswahlrecht klargestellt. Eine "Verzerrung des Wahlergebnisses zugunsten der CSU" und die "Privilegierung einzelner Gruppen" werde künftig ausgeschlossen. Union und Linkspartei warf er eine unwürdige Tonalität in der Debatte vor. "Sie legen die Axt an den demokratischen Grundkonsens und gefährden den demokratischen Zusammenhalt."

Grüne: Ampel löst Versprechen ein

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann warf der CSU vor, eine Wahlrechtsreform in den vergangenen Jahren stets verhindert zu haben. Sie respektiere die regionale Sonderstellung der CSU, aber die Partei trete in 15 Bundesländern nicht an. "Es kann nicht sein, dass die CSU als Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht."

Durch das jetzige Wahlrecht könne das Wahlergebnis massiv verzerrt werden, weil drei Überhangmandate der Union unausgeglichen bleiben könnten. Und ein Überhangmandat entspreche bis zu 16 Ausgleichsmandaten. Die könne dazu führen, dass die Ampel trotz einer Mehrheit der Stimmen keine Mehrheit im Bundestag hätte. Künftig werde gelten: "Wer die Mehrheit der Stimmen bei einer Wahl erzielt, wird auch die Mehrheit im Parlament darstellen können." Vor allem löse die Ampel das Versprechen ein, den Bundestag zu verkleinern.

FDP: Es geht nicht um die CSU

FDP-Vize-Fraktionschef Konstantin Kuhle betonte, mit der Wahlrechtsreform zeige der Bundestag die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Künftig könnten nur so viele Abgeordnete einer Partei in den Bundestag einziehen, wie ihr nach Zweitstimmenanteil zustehen. Bisher habe jede Wahlrechtsdiskussion in Deutschland ihren Endpunkt bei der CSU genommen. "Die CSU macht aus jeder Diskussion über die Verkleinerung des Deutschen Bundestags eine Diskussion über die CSU." Es gehe aber nicht um die CSU, "sondern um unser Land".