Nach Hitze-Wochenende: Gewitter mit Starkregen und Hagel

Sonnig und sehr heiß – so präsentiert sich der letzte Tag der Pfingstferien. In Bayern werden im Verlauf des Tages zwischen 31 und 36 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In den Alpen und den westlichen Mittelgebirgen liegen die Temperaturen unter der 30-Grad-Marke. In Unter- und Mittelfrankens wird es vielerorts deutlich über 30 Grad warm. Auch der UV-Index des DWD prognostiziert sehr hohe Werte – und damit gibt es eine sehr hohe Gefahr für Sonnenbrand. Schon wenige Minuten in der Sonne reichten für Verbrennungen aus, sagte ein Sprecher des DWD.

Wetterumschwung in der Nacht

Doch schon in der Nacht zu Montag schlägt das Wetter um. In Franken und Schwaben ziehen Gewitter auf. Der DWD rechnet lokal mit Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde, Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter und kleinkörnigem Hagel.

Am Montag halten die Gewitter über Bayern auch tagsüber an. Besonders stark sollen Franken und das Alpenvorland betroffen sein. Vereinzelt können bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, wie der DWD mitteilte. Auch Sturmböen können nicht ausgeschlossen werden. Mit 24 bis 29 Grad soll es in Bayern zwar weniger heiß, aber schwül werden.

In der Nacht zu Dienstag sollen die Gewitter laut DWD dann abklingen. Im Laufe des Dienstags werden nur noch vereinzelt Schauer erwartet. Am Mittwoch soll es gar nicht mehr regnen.