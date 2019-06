Nach Hitze am Wochenende: Heftige Gewitter zum Wochenstart

Nach dem sommerlichen Wochenende sind am Montagmorgen von Westen teils starke Gewitter nach Deutschland gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am frühen Montagmorgen vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen Nordrhein-Westfalens und starken Gewittern in Teilen Niedersachsens.

Gewitter ziehen nach Osten

Die DWD-Meteorologen erwarteten, dass die Gewitter im Laufe des Montags weiter nach Osten ziehen. In einem breiten Streifen von Baden-Württemberg bis zur Ostsee sei mit teils kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen.

Für Ostdeutschland warnte der DWD außerdem vor Hitze: Bis zu 35 Grad erwartete der Dienst für Teile Brandenburgs. Für das restliche Land ging der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad aus.

Der heißeste Tag des Jahres

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad war der Sonntag der heißeste Tag des bisherigen Jahres. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes erreichte das Thermometer diesen Wert sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen in Brandenburg.

Neue Hitzerekorde in Deutschland?

Auf Platz drei kam Waghäusel-Kirrlach in Baden-Württemberg mit 32,7 Grad. Der bisherige Jahreshöchstwert von 28,1 Grad war am 28. April in Kitzingen in Bayern erreicht worden. Heute könnte es schon wieder neue Rekorde für dieses Jahr geben.

Tödliche Badeunfälle am Wochenende

Das sommerliche Wetter führte am Wochenende zu mehreren tödlichen Badeunfällen. In Berlin und in Niedersachsen starben zwei Elfjährige. In Bayern sind mindestens drei Männer ums Leben gekommen, zwei werden noch vermisst.