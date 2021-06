Schadenssumme der Hagelschäden in Bayern verdoppelt

Erneut werden zu Wochenbeginn im Süden Deutschlands die Temperaturen auf hochsommerliche 33 Grad steigen - was erneut intensive Gewitter zur Folge haben könnte. Ein Blick in die vergangene Woche führt das Ausmaß der Hagelschäden vor Augen.

Die Schadenssumme musste nun nochmals nach oben korrigiert werden - um das Doppelte. Die Vereinigte Hagelversicherung teilte mit, sie gehe nun von einem Schaden von etwa 20 bis 23 Millionen Euro aus. "Gut 66.000 Hektar wurden vom 18. bis 25. Juni zur Regulierung angemeldet", hieß es in einer Pressemitteilung. Zuvor war man von 30.000 Hektar geschädigter Fläche ausgegangen.

Bayern und Baden-Württemberg mit zwei besonders gefährdeten "Streifen"

In Baden-Württemberg waren am 21. Juni die Region Neckar-Alb und zwei Tage später ein Streifen von Freiburg über Reutlingen bis nach Esslingen am heftigsten betroffen. Am 22. und am 24. Juni gab es Schäden vom Starnberger See über München bis nach Passau.

Genau für diese Gebiete sind zu Wochenbeginn erneut Unwetter vorhergesagt. Die Wetterbedingungen am Montag und Dienstag sind zumindest tagsüber vergleichbar mit denen der Vorwoche.

Grafik: Wetterkarte mit Unwetter-Warnungen für Bayern