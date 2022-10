Nach gestrichener Gasumlage: Was Verbraucherschützer jetzt raten

Stopp der Gasumlage im letzten Moment

Die Gasumlage war Anfang August beschlossen worden und hätte eigentlich zum 1. Oktober eingeführt werden sollen. Die Maßnahme stieß allerdings auf wachsende Kritik. Erst am Donnerstag verkündete die Bundesregierung nach längerer Diskussion, dass die Umlage doch nicht kommen soll. Am Freitag wurde die Aufhebungsverordnung formal beschlossen, rückwirkend wirksam wird diese erst am kommenden Dienstag - die Rückwirkung ist nötig, da die Aufhebung erst am 3. Oktober im Bundesanzeiger verkündet werden kann.

Bund will Uniper fast vollständig übernehmen

Die Umlage hätte 2,4 Cent pro Kilowattstunde für alle Gaskunden betragen. Sie sollte Gasimporteure stabilisieren, die ihr Geschäft bisher auf billiges Gas aus Russland gestützt haben. Am Donnerstag entschied die Bundesregierung, die Gaskunden nicht zusätzlich zu belasten. Stattdessen sollen drei Importeure auf anderem Weg gerettet werden. Deutschlands wichtigsten Gasimporteur Uniper will der Bund fast vollständig übernehmen.