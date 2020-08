Nach fünf Jahren: Hat Italien die Flüchtlingslage im Griff?

Am Bahnhof Tiburtina in Rom versorgt die Hilfsorganisation "Baobab" Flüchtlinge und andere Migranten zweimal täglich mit Essen. Sie wohnen hinter der Bahnstation, wobei "wohnen" ein beschönigender Ausdruck ist. Denn sie schlafen auf Pappkartons auf einem Betonplatz.

Sie kommen frisch von den Booten, bleiben hier ein bis zwei Wochen und wollen dann in andere Länder weiter, sagt Helfer Andrea Costa. Manche harren hier aber schon seit Monaten aus - immer auf der Straße. Viele von ihnen waren in Flüchtlingszentren untergebracht, aber weil der ehemalige Innenminister Matteo Salvini die Aufnahmeeinrichtungen reduziert hat, sitzen sie jetzt auf der Straße. Helfer Andrea Costa beobachtet täglich, dass dieses Leben sie auffrisst, manche werden fast verrückt, sagt er.

Flüchtlinge müssen Lärm und Hitze aushalten

Immer wieder rasen Krankenwagen vorbei oder knatternde Motorräder. Stille gibt es kaum. Schatten auch nicht. Der Platz ist im Sommer auch abends noch heiß wie ein Backofen. Schon immer gab es in Italien wenig Integrations- und Aufnahmeeinrichtungen, während Matteo Salvini von der rechten Lega Innenminister war, wurden auch die meisten davon noch geschlossen.

Überfüllte Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Dabei wären sie im Moment wichtiger denn je, denn während der Coronakrise ist, weitgehend ignoriert von der europäischen Öffentlichkeit, die Zahl der ankommenden Boote wieder gestiegen. Seit Anfang des Jahres sind fast viermal so viele Menschen über das Mittelmeer nach Italien gekommen wie im gleichen Zeitraum letztes Jahr. Die Aufnahmezentren auf Lampedusa und Sizilien sind hoffnungslos überfüllt.

Flüchtlingsroute von Libyen nach Tunesien verlegt

Sogar eine neue Flüchtlingsroute über Tunesien haben die sizilianischen Ermittler registriert, sagt Luigi Patronaggio, Chef der Staatsanwaltschaft im Süden Siziliens, der eigentlich einer der prominentesten Anti-Mafia-Ermittler Italiens ist. Er weiß von kriminellen Organisationen in Tunesien, die hocheffektiv sind und in kürzester Zeit mehrere tausend Menschen nach Europa bringen können.

Diese neue Generation von Menschenschmugglern sei besser ausgestattet als bisher und habe Boote, die sie mit Migranten unter Deck fast direkt an die Küste Siziliens steuern. Und Küstenwache oder Frontex können die Fischerboote von der Luft aus nicht als Flüchtlingsboote identifizieren.

Zwischen 20 und 30 Prozent der Tunesier, die über die neue Flüchtlingsroute nach Sizilien kommen, sagt Patronaggio, würden ein zweites Mal einreisen und hätten Vorstrafen, vor allem wegen Drogenhandels und Eigentumsdelikten.

Quarantäne-Einrichtungen sind überfüllt

Eigentlich müssen die Ankommenden auch in Quarantäne-Einrichtungen, denn die Angst vor eingeschleppten Corona-Infektionen ist groß. Doch auch die Quarantäne-Einrichtungen sind überfüllt, zu eng, zu klein, zu heiß. In den vergangenen Tagen sind in ganz Italien deshalb immer wieder Migranten aus der Quarantäne geflohen. Ihre Bewachung wurde daraufhin verstärkt und inzwischen gibt es vor Lampedusa ein extra Quarantäneschiff.

Das alles gibt rechten Politikern wie dem Lega-Chef Matteo Salvini und der Migrationsdebatte im Land neuen Aufschwung. Salvini beschuldigt die Regierung, die Ankunft der Boote nicht zu verhindern. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hält dagegen und verspricht, die Flüchtlinge abzuschieben, auch wenn es unbarmherzig sei.

Europäische Verteilung der Flüchtlinge funktioniert nicht

Außerdem hat Rom – wieder einmal - die EU um Unterstützung gebeten, damit Migranten endlich besser auf verschiedene EU-Länder verteilt werden können. Eigentlich hatten sich schon 2019 im sogenannten Malta-Abkommen verschiedene EU-Länder darauf geeinigt, Migranten aufzunehmen. Darunter auch Deutschland. Die Verteilung klappt aber bis heute nicht.

Menschenschmuggel lukrativer als Fischerei

Der prominente Staatsanwalt Patronaggio wünscht sich, dass Europa mehr tut für die Lebensgrundlage der Menschen in ihren Heimatländern. Für Fischer ist der Menschenschmuggel deutlich attraktiver als die Fischerei, sagt er. Nach seinen Erkenntnissen bezahlen Menschen aus der Subsahara auf der neuen Migrationsroute rund 2.000 Euro, um nach Italien zu kommen, Tunesier rund 1.000 Euro.

Offizielle Wege für die Flüchtlinge würden bessere Kontrolle erlauben

Reguläre Wege nach Europa, so ein weiteres Plädoyer des Anti-Mafia-Staatsanwalts, würden nicht nur bessere Kontrollen ermöglichen, sondern den kriminellen Organisationen ihre Geschäftsgrundlage entziehen.

Das sagt auch Andrea Costa, der Chef der Organisation Baobab in Rom. Er meint damit vor allem aber auch die kriminellen Organisationen im eigenen Land. Denn mit den Migranten, die ohne Papiere und ohne Perspektive im Land sind, wird in Italien ordentlich Geld gemacht.

Ausbeutung der Flüchtlinge von kriminellen Arbeitgebern

Viele der Flüchtlinge arbeiten zum Beispiel auf den Obst- und Gemüse-Feldern im Süden des Landes. Das sei auf manchen Feldern nahe an der Sklaverei, sagt Costa: "Die Flüchtlinge bekommen 8 Euro und pflücken dafür 12 Stunden am Tag die Tomaten, die wir dann auf der Pizza essen!" Viele von ihnen sind Flüchtlinge, die es schon nach Deutschland geschafft hatten und wieder zurückgeschoben wurden.

Regierung will weniger hart gegen Rettungsorganisationen vorgehen

Immerhin zeichnet sich jetzt eine Verbesserung für die Migranten ab: Die Regierungsparteien haben angekündigt, einige der Vorschriften zurückzunehmen, die der frühere Innenminister Salvini eingesetzt hat: So sollen unter anderem die Millionenstrafen fallen, mit denen Schiffe von Hilfsorganisationen belegt werden sollten. Auch das Aufnahmeverfahren soll wieder ausgebaut werden und Asylbewerber wieder die Möglichkeit bekommen, sich behördlich zu melden.

Das alles würde auch die Arbeit von Hilfsorganisationen wie Baobab erleichtern – aber deren Chef Andrea Costa bleibt skeptisch. Für ihn ist das Flüchtlingsthema eines, mit dem die Politik gut von den wirklichen Problemen Italiens ablenken kann: marode Brücken, kaputte Autobahnen, schwache Wirtschaft.