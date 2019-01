Nach Flieger-Panne: Minister Müller besucht Grenze zum Kongo

Die Bremsen des alten LKW ächzen und quietschen, als das voll beladene Gefährt zum Stehen kommt. Es hat Güter für den Kongo geladen, Obst, Gemüse, Rohstoffe für den Handel. Doch hier, an der Grenzstation in Chililabombwe, geht erstmal nichts weiter.

Rund 17 Kilometer staut es sich hier, an manchen Stellen in zwei Reihen nebeneinander. Autos drängen sich zwischen den stehenden Lastwagen und dem Gegenverkehr vorbei - es ist nicht leicht, durch zu kommen. Am Straßenrand nutzen mobile Händler die Gunst der Stunde, bauen kleine Stände auf, verkaufen Gemüse, das sie auf einer ausgebreiteten Decke aufgetürmt haben, oder Ananas direkt vom LKW. Das Geschäft scheint zu laufen.

Sorge vor Unruhen im Kongo

Normal ist dieser Stau nicht. Die Lastwagenfahrer hier warten. Sie warten auf ein Signal, dass es im Kongo sicher genug bleibt, um die Grenze des Landes zu überqueren. Im Moment ist ihnen die politische Situation dort zu unsicher - jetzt, wo überraschend ein Kandidat der Oppositionspartei die Präsidentschaftswahl gewonnen hat.

Es ist Zufall, dass Entwicklungsminister Müller hierher kommen kann, am Tag nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Er nutzt die Zeit, die er wegen des kaputten Regierungsfliegers in Sambia bleiben muss, um sich an der sambisch-kongolesischen Grenze einen Eindruck von der Lage zu verschaffen - und um Vertreter des UNHCR zu treffen, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.

Flieger-Panne verschafft Einblicke in Flüchtlings-Not

"Wir sind sehr interessiert an der Situation auf beide Seiten der Grenze, im Kongo und hier in Sambia“, sagt Müller, als er sich den Grenzposten zeigen lässt, "und vor allem an der Frage: Was passiert mit den Flüchtlingen hier in Sambia?"

Der Verwaltungschef der Region Chililabombwe erläutert die Situation, beide gehen sogar ein paar Schritte hinüber, über den verwaist wirkenden Grenzposten. "Wir arbeiten hier eng zusammen in Sambia, in dieser Region mit dem UNHCR und wir sind bereit, Flüchtlinge, Asylsuchende hier aufzunehmen. Wir haben gemeinsam Pläne vorbereitet für solche Fälle," sagt der Verwaltungschef.

"Armut hilft den Ärmsten"

Knapp 75.000 Geflüchtete hat Sambia laut UNHCR bislang aufgenommen, gut 41.000 davon aus dem Kongo. Und man sei vorbereitet, bis zu 50.000 weitere aus dem Kongo aufzunehmen, wenn die Lage dort eskaliere, sagt Jean Bosco Ngomoni vom UNHCR.

"Die sambische Regierung ist immer sehr offen gewesen gegenüber den Flüchtlingen und die Grenzen sind immer offen geblieben. Wir haben 12 Grenzübergänge und bisher hat es noch keinerlei Rücksendung oder Abweisung gegeben – jeder, der Asyl sucht, ist willkommen." Jean Bosco Ngomoni, UNHCR

Eine enorme Solidarität sei das, die die afrikanischen Länder untereinander leisteten, meint Müller. Dies müsse man auch nach Deutschland mitnehmen:

"90 Prozent aller Flüchtlinge auf dem Kontinent Afrika werden von Nachbarländern aufgenommen. Armut hilft den Ärmsten. Und das sind keine Flüchtlinge Richtung Europa.“ Gerd Müller (CSU), Bundesentwicklungsminister