Nach Festnahme von Imamoglu: Proteste und neue Demo-Verbote

Justizminister rief zur Ruhe auf

"Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit sind Grundrechte. Aber während einer laufenden Ermittlung zu Protesten aufzurufen, ist illegal und inakzeptabel", schrieb Justizminister Yilmaz Tunc auf X. Er rief zur Ruhe auf und warnte davor, Erdogan mit Imamoglus Festnahme in Verbindung zu bringen.

Die CHP und Beobachter werfen der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, hinter der Festnahme Imamoglus zu stecken, um damit einen politischen Konkurrenten auszuschalten. Die CHP wollte Imamoglu am Sonntag zu ihrem Präsidentschaftskandidaten nominieren und kündigte am Donnerstag an, ihn trotz seiner Festnahme für den Präsidentenwahlkampf aufzustellen. Derzeit ist Imamoglu Medienberichten zufolge weiter in Gewahrsam auf einer Istanbuler Polizeidirektion.

Erdogan wirft Opposition "Täuschung" vor

Derweil warf Erdogan der Opposition vor, die "Nation" zu täuschen. "Die Bemühungen der Opposition, ihre internen Konflikte oder ihre Probleme mit dem Gesetz als das wichtigste Problem des Landes darzustellen, sind der Gipfel der Heuchelei", sagte Erdogan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Er habe keine Zeit mit der Opposition zu verschwenden. Die Menschen hätten "keine Zeit für die Theatralik der Opposition".

Reguläre Präsidentschaftswahlen in der Türkei sind erst für 2028 angesetzt. Erdogan könnte sie Beobachtern zufolge aber vorziehen, um eine Begrenzung auf zwei Amtszeiten zu umgehen, falls er wieder antreten will. Imamoglus Festnahme ist der vorläufige Höhepunkt einer monatelangen juristischen Kampagne gegen Oppositionelle. Europäische Politiker kritisierten die Festnahme als demokratischen Rückschritt.

Türkischer Aktienmarkt erneut im freien Fall

Die Festnahme wirbelt auch die türkischen Märkte durcheinander. Die Börse in Istanbul sackte am Freitag in der Spitze um fast acht Prozent ab. Zeitweise musste der Handel wegen zu hoher Verluste unterbrochen werden. Der Bankenindex gab mehr als neun Prozent nach. Seit der Verhaftung Imamoglus am Mittwoch hat die Istanbuler Börse inzwischen rund 16 Prozent an Wert verloren.

Mit Informationen von Reuters, dpa und AP