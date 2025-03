Nach Festnahme von Erdogan-Rivalen: Demos und neue Verhaftungen

CHP spricht von Putschversuch

Imamoglu gilt als aussichtsreichster Herausforderer von Erdogan bei der für 2028 angesetzten Präsidentenwahl. Die CHP will ihn am Sonntag zu ihrem Kandidaten wählen. CHP-Chef Özgür Özel sagte am Mittwoch, die Türkei erlebe "einen Putschversuch gegen den nächsten potenziellen Präsidenten". Er warf Erdogan vor, nur deshalb gegen Imamoglu vorzugehen, weil der ihn in einer freien Wahl besiegen werde.

Justizminister nennt Putsch-Rhetorik "inakzeptabel"

Erdogan äußerte sich bisher nicht. Justizminister Yilmaz Tunc nannte Aufrufe zu Protesten sowie die Putsch-Rhetorik "inakzeptabel". Erdogan darf laut geltender Verfassung 2028 kein weiteres Mal als Präsident antreten – es sei denn, das Parlament stimmt für vorgezogene Neuwahlen. Erdogans Partei AKP und ihre Verbündeten brauchen dafür aber auch Stimmen der Opposition.

Erst war Imamoglu sein Uni-Abschluss anerkannt worden – die Voraussetzung für eine Präsidentschafts-Kandidatur. Am Mittwoch wurde er dann festgenommen. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm Korruption und Terror-Unterstützung vor. Mit Imamoglu wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mindestens 87 weitere Personen festgenommen, gegen 106 werde insgesamt ermittelt.

Bauunternehmen von Imamoglu beschlagnahmt

Inzwischen wurde auch das Bauunternehmen von Imamoglu beschlagnahmt. Die Kontrolle über Imamoglu Construction sei basierend auf Untersuchungsberichten zu Finanzkriminalität von einem Strafgericht übernommen worden, so die Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul.

Festnahmen wegen Posts

Die Polizei ermittelt auch gegen Social-Media-Nutzer wegen Posts. 37 Personen seien bereits "gefasst" worden, schrieb Innenminister Ali Yerlikaya auf X. Insgesamt seien 261 Accountinhaber wegen "provokativer Beiträge" ermittelt worden, 62 davon im Ausland. Gegen die verbliebenen werde noch vorgegangen.

Den Nutzern werde etwa "Aufstachelung der Öffentlichkeit zu Hass und Feindseligkeit" und "Anstiftung zur Begehung einer Straftat" vorgeworfen. Soziale Medien sind in der Türkei weiter nur eingeschränkt verfügbar. Das Auswärtige Amt empfiehlt in seinen Reisehinweisen (externer Link) für die Türkei, Demonstrationen und größere Menschenansammlungen zu meiden.

Der beliebte Istanbuler Bürgermeister Imamoglu äußerte sich vor wenigen Stunden auf X (externer Link, türkischer Post) kämpferisch: "Keine Macht kann der Solidarität und Hoffnung im Wege stehen. Unser Kampf gilt unseren Kindern, unseren Rechten, unserem Gesetz, unserer Gerechtigkeit und einer besseren Zukunft."

Mit Informationen von dpa und Reuters