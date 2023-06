Nach Felssturz: Bewohner von Brienz können wohl bald zurück

Mitte des Monats hatte eine gewaltige Schuttlawine das Schweizer Bergdorf Brienz (Kanton Graubünden) um ein Haar verschüttet - die Felsmassen waren kurz vor den Häusern zum Stillstand gekommen. Jetzt sieht es so aus, als könnten die Bewohner in den nächsten Tagen wieder zurück in ihre evakuierten Häuser. Das jedenfalls sagte der Gemeindepräsident Daniel Albertin bei einer Begehung des 1.150 Meter hoch gelegenen Dorfes.

Schon jetzt können die Bewohner stundenweise ins Dorf, aber bislang nicht dort übernachten.

Felslawine macht kurz vor dem Dorf Halt

Bereits im Mai hatten die rund 80 Bewohner ihre Häuser vorsorglich verlassen müssen. Der Felshang bewegte sich so stark abwärts, dass mit einem größeren Bergsturz zu rechnen war, der das ganze Dorf hätte fortreißen können.

In der Nacht zum 16. Juni setzte sich die Felslawine dann endgültig in Bewegung, begrub meterhoch eine Straße und Wiesen und stoppte nur wenige Meter vor dem Ort. Die Vorher-Nachher-Bilder gingen um die Welt.

Geologen: Berg hat sich beruhigt

Inzwischen sind Geologen sich sicher, dass sich die Aktivität am Berg oberhalb des Dorfes beruhigt hat. Mittelfristige Gefahr drohe allenfalls von einem Plateau oberhalb der abgerutschten Fläche, sagte der Leiter des dort zuständigen Frühwarndienstes, Stefan Schneider.

Mit Informationen der dpa