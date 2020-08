Deutsche Diplomatin bei Explosion in Beirut getötet

Untersuchungskommission ermittelt Ursache der Explosion

Die genaue Ursache der Detonation ist noch unklar. Sie steht nach unterschiedlichen Berichten in Verbindung mit großen Mengen Ammoniumnitrat, die jahrelang im Hafen ohne Sicherheitsvorkehrungen gelagert worden sein sollen. Eine Untersuchungskommission soll bis zur kommenden Woche einen ersten Bericht vorlegen.

Angehörige von Überlebenden hofften auf Lebenszeichen von Vermissten. "Ich warte hier, ich bewege mich nicht weg", rief eine Frau in der Nähe des abgesperrten Hafens. "Mein Bruder arbeitete im Hafen und ich habe von ihm nichts gehört, seitdem es die Explosion gab."

Große Teile des Hafens wurden durch die Detonation zerstört; der Hafen ist für die Versorgung des Landes von zentraler Bedeutung.

Sorge vor Eskalation und Gewalt im Libanon

In dieser Katastrophe wird auch die Sorge vor weiterer Eskalation laut. Die Menschen im Libanon hätten schon vor der Corona-Krise "am Abgrund" gelebt, erklärte die Präsidentin der SOS-Kinderdörfer im Libanon, Afifa Arsanios Dirani. Die Explosion am Dienstag habe die ohnehin dramatische Lage eskalieren lassen. Der Schock sitze bei vielen Menschen tief, und sie wüssten nicht, was als nächstes kommt: "Unruhen, weitere Explosionen oder sogar Krieg?" Von einer humanitäen Notlage spricht auch der Leiter der Adenauerstiftung in Beirut. Örtliche Medien sprechen von 300.000 Menschen, die obdachlos geworden sind, weil ihre Häuser unbewohnbar wurden.