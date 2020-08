Nach Explosion in Beirut: 250 Millionen Soforthilfe für Libanon

Vor fünf Tagen hatte eine verheerende Explosion im Hafen von Beirut rund 160 Menschen getötet, fast 6.000 Menschen wurden verletzt und weite Teile der libanesischen Hauptstadt verwüstet. Per Videochat hat heute eine internationale Geberkonferenz für den Libanon stattgefunden, organisiert von Frankreich und den Vereinten Nationen.

Dabei kamen nach Angaben des Élyséepalasts 252,7 Millionen Euro Soforthilfe zusammen. Frankreich trage davon einen Anteil von 30 Millionen Euro, hieß es. Laut Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) beteiligt sich Deutschland mit 20 Millionen Euro.

Unterstützung an Reformen gebunden

Die Teilnehmer der Konferenz haben angekündigt, bei einer "glaubwürdigen und unabhängigen" Ermittlung zu helfen. Unterstützung für den Wiederaufbau werde mit Reformen verbunden. Bei der Videokonferenz waren über 30 Staats- und Regierungschefs, weitere Regierungsvertreter und internationale Organisationen vertreten. "In diesen schrecklichen Zeiten ist der Libanon nicht allein", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Mit dem Geld sollen dem Libanon unter anderem Medikamente und Lebensmittel bereitgestellt werden. Es geht aber auch um Unterkünfte für die schwer getroffene Bevölkerung.

63 Millionen Euro von EU-Kommission

US-Präsident Donald Trump sagte dem Libanon weitere Unterstützung zu - ein konkreter Betrag blieb aber zunächst offen. Trump habe betont, die USA stünden bereit und seien willens, "dem libanesischen Volk zu helfen", erklärte das Weiße Haus. Die EU-Kommission kündigte an, ihre Hilfe auf 63 Millionen Euro aufzustocken. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte mit Blick auf eine Ermittlung zur Ursache der Katastrophe, die Europäische Union stehe auch dabei zur Hilfe bereit.

Wieder Ausschreitungen in Beirut

Derweil kam es in Beirut zu neuen Zusammenstößen zwischen der Polizei und regierungskritischen Demonstranten. Diese warfen mit Steinen auf Beamte, die eine Straße in Richtung des Parlaments abriegelten, wie auf Fernsehaufnahmen zu sehen war. Die Polizei setzte Tränengas ein. Demonstranten brachen zudem in die Ministerien für Verkehr und Wohnungsbau ein. Am Zugang zum Parlamentsplatz brach ein Feuer aus.

Bereits am Samstag war es zu Zusammenstößen im Zentrum der libanesischen Hauptstadt gekommen. Dabei waren ein Mensch getötet und mehr als 170 verletzt worden. Viele Libanesen machen Regierung und Behörden für die Explosionskatastrophe verantwortlich. Zudem prangern die Demonstranten Korruption und Misswirtschaft an. Der Libanon leidet unter einer Wirtschaftskrise und kämpft zudem gegen die Coronavirus-Pandemie.