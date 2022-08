Nach Explosion auf Sprengplatz: Brand im Berliner Grunewald

Nach einer Explosion auf dem Sprengplatz der Polizei im Berliner Grundwald ist am frühen Donnerstagmorgen im angrenzenden Wald ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 120 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sowie Polizeikräfte sind vor Ort. Weitere Einsatzkräfte sowie Spezialkräfte der Bundeswehr sind angefordert.

Feuerwehr kann wegen Explosionsgefahr noch nicht löschen

Die Feuerwehr habe im Radius von 1.000 Meter eine Sperrzone eingerichtet, sagte ihr Sprecher James Klein dem rbb. Aufgrund von weiteren Explosionen und umherfliegenden Trümmerteilen hat die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge aber noch nicht mit dem Löschen begonnen. Grund sei die massive Explosionsgefahr. Auf dem Sprengplatz lagern demnach bis zu 50 Tonnen Kampfmittel. Die Trockenheit im Grunewald und das noch auf dem Platz gelagerte Munitionsmaterial seien eine große Herausforderung, sagte ein Feuerwehrsprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Das Feuer betrifft aktuell eine Fläche von etwa 1,5 Hektar, also rund 15.000 Quadratmeter. Darin sei auch die Fläche des Sprengplatzes enthalten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer breite sich ringförmig aus. Man habe vorsorglich Löschhubschrauber und Spezialkräfte der Bundeswehr angefordert.

Noch unklar, wie es zur Explosion kam

Es ist laut der Berliner Feuerwehr davon auszugehen, dass die hohe Trockenheit in der Gegend den weiteren Verlauf des Feuers beeinflussen werde. Die am Donnerstag erwartete Hitze werde vor allem den Einsatzkräften zu schaffen machen. "Momentan befinden wir uns in der Phase der Beratung und Beobachtung", sagte der Sprecher der Feuerwehr.

Nach Angaben eines Polizeisprechers sei bisher noch völlig unklar, wie es zu der Explosion kommen konnte. Auf dem Platz wird Fundmunition gelagert und kontrolliert durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Berliner Polizei entschärft.

Bahnverkehr unterbrochen und Autobahn gesperrt

Die Bahn teilte auf ihrer Internetseite mit, dass sowohl der Regional- als auch der Fernverkehr unterbrochen sind. Auch die S7 fährt nicht. Die Autobahn Avus, der Kronprinzessinnenweg und die Havelchaussee sind in diesem Bereich gesperrt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten - Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.