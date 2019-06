vor 40 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Österreich könnte seine Pkw-Maut verdoppeln

"Was für Deutschland gilt, gilt auch für andere EU-Staaten", sagt der österreichische Jurist Walter Obwexer vor dem Urteil zur Pkw-Maut in der Bayern 2-radioWelt. So könne Wien die Maut verdoppeln und seine Bürger in gleichem Maß entlasten.