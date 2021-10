Nach erster Sondierung: Es geht voran bei der Ampel

Berlin Messe, kurz vor 11.00 Uhr am Vormittag: Gleich beginnt das Sondierungsgespräch. SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans trifft ein und wirkt ziemlich entspannt – wie viele SPD-Politiker, die man in diesen Tagen trifft. Selbst Kevin Kühnert, der sonst verbal oft heftig austeilt, scheint ganz zahm. Vorübergehend jedenfalls.

Kühnert werde sich schon wieder zu Wort melden, sagen SPD-Kenner, das werde nicht lange dauern. Mit ihm sind 49 weitere Jusos in den Bundestag eingezogen – die SPD-Fraktion ist jetzt mehrheitlich links.

Und die Linken werden allerspätestens am Ende der Sondierungen ganz genau hinschauen, was konkret beschlossen und verabredet worden ist. Das wissen die SPD-Verhandlungsführer – ob sie das unter Druck setzt oder ob es sie kalt lässt, dringt nicht nach außen.

Alles soll auf den Tisch

Zurück zur Messe vor den Gesprächen: "Ich habe ein gutes Gefühl", sagt Walter-Borjans, "dass wir das Land nach vorn bringen wollen. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, dass wir wirklich die Punkte einzeln mal abklopfen."

Dann kommt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und erklärt der Hauptstadtpresse, dass es nichts bringe, "um den heißen Brei herumzureden." Im Klartext: Alles soll auf den Tisch, um zu schauen, wie und ob man zueinander passt. Wie sich die unterschiedlichen Zusagen der Parteien aus den Wahlprogrammen miteinander vertragen.

Nächste Woche die erste Bilanz

Man habe in guter Atmosphäre verhandelt, betonen die drei Generalsekretäre. Was ein Journalist als Floskel abtut, ein anderer aber auf seinem Notizblock vermerkt mit dem Hinweis: Es läuft, sie kommen voran!

FDP-Generalsekretär Volker Wissing erklärt, seine Partei habe am Nachmittag bereits eine Präsidiumssitzung durchgeführt und man habe "dem Präsidium vorgeschlagen, jetzt in eine förmliche, vertiefte Sondierungsphase in der Dreierkonstellation einzutreten. Die wird in der nächsten Woche stattfinden."

FDP kommt wohl klar - SPD und Grüne auch

An diesem Wochenende wollen die Parteien untereinander beraten und sich abstimmen. Nächste Woche sind drei Verhandlungstage angesetzt – Montag, Dienstag und Freitag. In den Tagen dazwischen muss Olaf Scholz in seiner Funktion als Finanzminister nach Washington, wo er an der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds teilnimmt. Deshalb also nur drei Verhandlungstage. SPD, Grüne und FDP wollen aber so lange reden, bis alles geklärt ist.

Auf die Frage, bei welchen konkreten Themen es heute gut oder eben nicht gut lief, geben die drei Generalsekretäre keine Antwort. Nichts soll nach außen dringen, daran halten sie sich eisern, wie es aussieht. Denn sonst würde alles sofort zerredet und kritisiert, befürchten sie.

Wer vier Jahre zurückschaut, kann sich erinnern, dass jedes Ergebnis der Jamaika-Sondierungen nach einem zähen Verhandlungstag tatsächlich von allen Seiten bewertet, überdacht und zerrissen wurde.

Besserverdienende mehr belasten?

SPD und Grüne haben zugesagt, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten – und im Gegenzug Spitzenverdiener zu belasten. Ein Aufschlag von drei Prozentpunkten bei der Einkommensteuer ist im Gespräch.

Und auch der Solidaritätszuschlag könnte Ärger machen. Die FDP will ihn ganz abschaffen, die SPD will, dass Spitzenverdiener den Soli bezahlen müssen. Es könnte also knirschen.

Bleibt die Schuldenbremse?

Die FDP bekennt sich übrigens auch zur Schuldenbremse, von der die Grünen wiederum glauben, dass man sie lockern sollte, um damit u. a. Geld für den Klimaschutz zu organisieren. Schuldenbremse modifizieren, so nennen es die Grünen – das klingt zwar etwas verträglicher, ändert aber nichts daran, dass die Schuldenbremse zum Problem werden könnte.

Die drei Parteien haben also ernsthafte Absichten bekundet, eine Ampelkoalition hinzubekommen. Aber: Sie haben sich noch nicht allzu sehr um die Details gekümmert, und man muss davon ausgehen, dass es schwierig wird, wenn es um Ministerposten, Milliarden, um Leuchtturmprojekte und um Schulden geht. Bei den Jamaika-Sondierungen vor vier Jahren wurde enorm viel Zeit für Personalfragen benötigt – wer welchen Posten bekommen sollte.

Töne des Tages

"Wir haben gespürt, dass wir etwas Gemeinsames schaffen können", sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Und der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner erklärt: "Es gibt eine Vertrauensbasis."

Zu konkreten Aussagen zu Inhalten lässt sich niemand hinreißen. SPD-Chefin Saskia Esken antwortet auf die Frage, wie es heute war: "Sehr, sehr schön!" Und der Grüne Robert Habeck meint, er sei "kaputt" nach dem Tag. Claudia Roth war auch von der Partie und verlässt den Verhandlungsort mit dem Fazit, dass es "sehr angenehm" gewesen sei.

"Das heutige Gespräch macht Mut", sagt FDP-Generalsekretär Volker Wissing. Es werde aber "ein schwieriger Weg". Und Michael Kellner erklärt noch: "Lösungen lassen sich finden."

Parallele Verhandlungen mit der Union über ein Jamaika-Bündnis schließen Grüne und FDP aus. "Das verbietet sich", sagt Volker Wissing (FDP). Sonst könne in den Ampel-Gesprächen kein Vertrauen wachsen. Auch Michael Kellner findet: "Parallele Gespräche wären der falsche Weg."