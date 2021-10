Nach ersten Sondierungen: "SPD jetzt bereit für Dreiergespräche"

Eine Woche nach dem Bundestagswahlsieg ist die SPD in Gespräche zu der von Kanzlerkandidat Olaf Scholz angestrebten Ampel-Koalition eingestiegen. Nach zwei getrennten Sondierungen am Sonntag zunächst mit der FDP und Abend mit den Grünen zeigten sich die Sozialdemokraten zufrieden. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil drückte aufs Tempo: "Die SPD ist jetzt bereit für Dreiergespräche."

Die Co-Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, verweist dagegen auf das am Dienstag anstehende erste Treffen ihrer Partei mit der Union. Man werde "danach alles weitere gemeinsam entscheiden". Beide sprachen jedoch von einem konstruktiven, sachlichen Gespräch.

"Haben nach Dynamiken gesucht"

Grünen-Chef Robert Habeck würdigte nach dem Sondierungstreffen den Willen der Sozialdemokraten, Dinge in Bewegung zu bringen. "Wir haben auch bei der SPD eine Bereitschaft gefunden und festgestellt, tatsächlich noch einmal neu zu starten, eine Dynamik zu entfachen, die dann ja auch die liegengebliebenen Probleme vielleicht lösen kann", sagte er. "Politik sucht ja immer nach Schnittmengen. Wir haben jetzt vor allem gesucht nach Dynamiken."

Über die Inhalte des Gesprächs wurde Stillschweigen vereinbart. Klingbeil nannte immerhin einige Themen, die besprochen wurden: Klimaschutz, Digitalisierung, Modernisierung des Staates und Europa. "Es war wirklich eine konstruktive Atmosphäre und ein sehr gutes Gespräch", so Habeck.

Basis soll in Entscheidungen einbezogen werden

Wenn ein Koalitionsvertrag unter ihrer Beteiligung zustande kommt, wollen die Grünen ihre Mitglieder darüber sowie über ihre personelle Aufstellung in einer neuen Bundesregierung abstimmen lassen. Ein entsprechender Antrag des Parteivorstands wurde am gestrigen Samstag von den Delegierten eines kleinen Parteitags in Berlin beschlossen.

Erklärter Wunschpartner der Grünen bleibt jedoch die SPD – denn die Gemeinsamkeiten beider Parteien sind unverkennbar: Im Wahlkampf hatten sowohl SPD als auch Grüne das Thema Gerechtigkeit besonders hoch gewichtet. Dazu kommen Überschneidungen bei der Einführung einer Kindergrundsicherung, der besseren Bezahlung von Pflegepersonal, der Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Zudem wollen die Grünen ihr Kernthema Klimaschutz mit Sozialpolitik verbinden und so auch dem Eindruck entgegentreten, Ökologie sei nur etwas für jene, die sich das leisten können.

Knackpunkte: Personalien und Klimaschutz

Tatsächlich könnte sich aber beim Thema Klimaschutz schon ein erster Knackpunkt ergeben, da aus Sicht der Grünen das Engagement der SPD hier noch nicht weit genug reicht - was etwa der Grünen-Politiker Jürgen Trittin beim gestrigen Parteitag durchblicken ließ. Die deutsche Delegation verhandele bei der kommenden Klimakonferenz im November in Glasgow auf Basis eines "Minimalkonsenses" zwischen Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), so Trittin. Stattdessen müsse Deutschland für Verhandlungen auf europäischer und internationaler Ebene mehr Ehrgeiz an den Tag legen.

Und auch Personalien könnten eine Hürde sein: So warnte die Grünen-Politikerin und Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank in der "Welt", man solle sich nicht frühzeitig auf Olaf Scholz als Kanzler und die SPD als Regierungspartner festlegen. Jamaika sei "auf jeden Fall noch eine Option. Und die sollten wir nicht leichtfertig aus der Hand geben."

Fegebank konnte bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Olaf Scholz sammeln, als dieser als Hamburger Bürgermeister ab 2015 gemeinsam mit ihr die rot-grüne Landesregierung führte. Immer wieder kam es damals zu Auseinandersetzungen – etwa was den Polizeieinsatz beim G20-Gipfel oder die Elbvertiefung betraf.

Allzu leicht wollen es die Grünen der SPD also nicht machen – zwar sind die Zeiten von "Köchen und Kellner"-Sprüchen, mit denen Gerhard Schröder den grünen Juniorpartner einst demütigte vorbei. Doch ein allzu vertrauter rot-grüner Umgang könnte die FDP abschrecken - die am Abend geistig schon mit am Verhandlungstisch saß – und somit eine Ampelkoalition gefährden.

SPD sondierte am Sonntag auch mit FDP

Die SPD hatte vor dem Treffen mit den Grünen am Nachmittag bereits ein Sondierungsgespräch mit der FDP geführt. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte danach: "Klar ist, dass es Klippen gibt. Aber klar ist auch, dass wir entschlossen sind, eine Reformregierung zu bilden, die unser Land nach vorne bringt." SPD-Mann Klingbeil betonte: "Das waren sehr konstruktive Gespräche, stark in der Sache orientiert."

Wegen der rechnerischen Mehrheiten für eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition gelten Grüne und FDP als Königsmacher. Sie hatten sich vorige Woche bereits zwei Mal getroffen.

"Wenig Klippen" zwischen Union und FDP

Die Liberalen kamen am Abend auch mit der Union zusammen: FDP-Generalsekretär Volker Wissing sprach anschließend von einem "konstruktiven Gespräch", bei dem es "wenig Klippen" gegeben habe. Dies sei angesichts der Wahlprogramme beider Seiten auch nicht verwunderlich.

Die Generalsekretäre von CDU und CSU, Paul Ziemiak und Markus Blume, betonten die inhaltliche Nähe zu den Liberalen. "In den wesentlichen inhaltlichen Punkten liegen wir ganz eng beisammen", sagte Blume. "Das macht Lust auf mehr." Auch Ziemiak betonte die Übereinstimmung mit der FDP in zentralen Punkten und spricht von "großen inhaltlichen Schnittmengen".

Ziemiak: Union hat keinen Anspruch auf Führung der Regierung

Es sei intensiv diskutiert worden, was nun wichtig für Deutschland sei, so Ziemiak. "Wir haben ein gemeinsames Verständnis in diesem Gespräch geschaffen, dass etwas Neues entstehen muss." Nur mit neuen Ansätzen könnten die großen Aufgaben für die Zukunft Deutschlands bewegt werden. Ziemiak nannte in diesem Zusammenhang die Bewahrung des Wohlstands, den Klimaschutz und die Digitalisierung.

Die Union sei bereit, sich der Verantwortung zu stellen. Mit Blick auf das Wahldebakel der Union sagte der CDU-Politiker, die Union habe keinen Anspruch auf die Führung der Regierung, mache aber ein Angebot. Ein Jamaika-Bündnis von CDU/CSU, FDP und Grünen hätte viele Chancen für das Land.

FDP: Wollen Gespräche nun intern bewerten

Von Seiten der FDP gab es keine Äußerungen zu den Personaldebatten in der Union, um den angeschlagenen CDU-Parteichef Armin Laschet. Man nehme die Forderungen über eine personelle Neuaufstellung in der CDU zwar zur Kenntnis, sagte Wissing nach den Sondierungen mit der Union. Das habe aber "keine Auswirkung auf unsere Arbeit", betonte er. Man mache die Koalitionsentscheidung an Inhalten und nicht Personen fest.

Man wollen nun die Gespräche mit den möglichen Koalitionspartnern zunächst intern bewerten. Dabei solle dann entschieden werden, ob es weiteren Bedarf an Vorsondierungen gebe, so Wissing. Er betonte jedoch, dass man kein Interesse an "irgendeiner Hängepartie" habe. Deutschland müsse handlungsfähig und regierungsfähig bleiben.

Forderungen nach Erneuerungen der Union

In der CDU werden derweil, nach dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag, Rufe nach einer Erneuerung laut. die Parteichef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet unter Druck setzen. "Klar ist, dieses Wahlergebnis ist katastrophal", sagte der Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Karl-Josef Laumann, der "Welt am Sonntag". Für die Union könne es kein "Weiter so" geben.

Auch Junge-Union-Chef Tilman Kuban forderte eine Neuaufstellung. "Wir müssen uns inhaltlich und personell neu ausrichten", sagte er dem Blatt. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jens Spahn trat für eine Verjüngung der Parteispitze ein: "Die nächste Generation nach Angela Merkel muss jetzt stärker sichtbar werden."