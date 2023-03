Nach Erpressungsvorwürfen: Letzte Generation lenkt ein

Erneut fordert die Klimagruppe Letzte Generation schriftlich von Städten Unterstützung für ihre Ziele, diesmal allerdings in weitaus freundlicherem Ton. Vor zwei Wochen war das noch anders: Auch dann ging ein Brief an deutsche Rathauschefs - in Form eines Ultimatums. Wer weitere Straßenblockaden vermeiden will, soll sich öffentlich hinter ihre Ziele für eine radikale Klimawende stellen. Auch Bamberg und Bayreuth hatten Post halten.

Bamberg und Bayreuth lehnten Deals ab

Das Echo auf das Schreiben war erwartbar: Zwar gingen einige Städte auf die Forderungen ein und erreichten einen Proteststopp, darunter Hannover, Marburg und Tübingen. Die meisten Städte jedoch sprachen von Erpressung und Nötigung, darunter auch die Ratshauschefs von Bamberg und Bayreuth.

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lehnte Verhandlungen ab, ebenso wie Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. "Regelmäßig handelt es sich bei dem Vorgehen um Straftaten wie Nötigung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigungen", sagte Landsberg der Deutschen Presse-Agentur. Es sei "nicht üblich, dass man Straftäterinnen oder Straftätern durch politische Zusagen entgegenkommt".

"Letzte Generation" entschuldigt sich

Nun also die Kehrtwende der Klimagruppe: In einem erneuten Schreiben an die Rathauschefs, das dem BR vorliegt, entschuldigten sich die Aktivisten für den Ton. Es sei nie ihr Ansinnen gewesen, zu drohen. Man sei eine "lernende Gruppe und mache Fehler".

"Wir verstehen, dass es unter Druck schwierig ist, in Verhandlungen zu kommen und währenddessen eine gute Lösung zu finden... Wir bitten um Verzeihung für diese Formulierung."

Ziel: Politiker an deren eigene Versprechen erinnern

Es sei ihnen daran gelegen, "diese teils verhärtenden Seiten wieder aufzuweichen", denn was man mit Blick auf die Klimakrise brauche, seien "schnelle gemeinsame Schritte". Niemand von ihnen habe Spaß daran, sich auf die Straße zu kleben, heißt es weiter in dem Brief. Man tue das, "um mit Politiker:innen wie Ihnen und vor allem mit der Regierung in Verhandlungen zu treten und sie an ihre eigenen Versprechen zu erinnern".

Der geforderte Gesellschaftsrat in Deutschland solle eine "ehrliche Debatte über Lösungen anstoßen" und sei notwendig, um "eine wirksame Klimapolitik, die von der Gesellschaft getragen wird, zu erschaffen". Man hoffe auf die Unterstützung der Städte und sei "jederzeit bereit, sich darüber auszutauschen".

Klimagruppe kündigt weitere Proteste an

Man wollte noch einmal unterstreichen, so die Aktivisten weiter, dass man "keine Entmachtung des Parlaments wünsche". Doch werde man weiter protestieren, bis "die Klimakrise in ihrer Größe und zerstörerischen Kraft verstanden und ausreichend gegen sie gehandelt" werde. Die Geschichte und Forschung hätten gezeigt, dass "ziviler Widerstand sehr effektiv und konstruktiv sein könnten, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu beseitigen".

Keine konkreten Pläne für Parteigründung

Am Mittwoch teilte die "Letzte Generation" zudem anlässlich eines Berichts der "Welt" mit, man habe die Gründung einer Partei erwogen, aber bisher verworfen. "Es gibt aktuell jedenfalls keine konkreten Planungen, eine Partei zu gründen", erklärte ein Sprecher. Die "Welt" hatte sich auf Äußerungen der Aktivistin Caris Connell in einem Video bezogen. Dort sage sie: "Jetzt bemühen wir uns, eine politische Partei zu gründen."

Dazu erklärte der Sprecher, die Letzte Generation sei als politische Bewegung im vergangenen Jahr "explosionsartig angewachsen" und umfasse viele Tausend Menschen. "Die Idee, eine Partei als Organisationsform zu nutzen, kam im zurückliegenden halben Jahr mehrfach auf und wurde bis heute immer wieder verworfen oder auf Eis gelegt", hieß es weiter.

Mit Informationen von DPA.