Nach Ermordung einer Frau aus Kronach: Fluchtauto sichergestellt

Was ist genau passiert, als Anfang Mai in Maria Alm in Österreich eine 34-jährige Frau aus Kronach erschossen wurde? Nach wie vor laufen dazu die Ermittlungen. Der Tatverdächtige konnte inzwischen festgenommen werden, und auch sein Fluchtauto wurde nun sichergestellt.

Tatverdächtiger wurde in den Niederlanden verhaftet

Am Freitagmittag fanden Beamte der Münchner Polizei im Stadtteil Ramersdorf das Fahrzeug im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit. Es handelt sich um einen gemieteten Wagen mit Salzburger Kennzeichen.

Bereits am gestrigen Donnerstag, vier Tage nach dem Tötungsdelikt, war der mutmaßliche Täter im niederländischen Utrecht festgenommen worden. Nach Angaben des Bundeskriminalamts Wien gelang das, als er einen Supermarkt verließ. Nach dem 32-Jährigen war mit einem europäischen Haftbefehl gesucht worden.

Mann erschoss Ex-Freundin auf einem Parkplatz

Der 32-jährige Mann soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag (3./4.05.) auf einem Parkplatz in Maria Alm im Salzburger Land seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Kopfschuss getötet haben. Unmittelbar nach der Tat flüchtete er mit einem gemieteten Wagen nach München, wo er in einen Zug nach Utrecht stieg.

Der Tatverdächtige und das Opfer lebten laut dem BKA Wien bis zur Tat beide im Pinzgau, im Südwesten des österreichischen Bundeslandes Salzburg. Nach ihrer Trennung hatten sich die beiden demnach am Wochenende zu einer Aussprache auf einem Parkplatz in Maria Alm getroffen. Eine Bekannte wurde Zeugin des tödlichen Schusses und alarmierte die Polizei. Die verstorbene 34-Jährige stammt den Angaben zufolge aus dem oberfränkischen Kronach. Sie hatte ihren Ex-Freund bereits wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt.

💡 Wer selbst Opfer von Gewalt ist, kann sich an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 0800 116 016 wenden.