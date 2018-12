vor etwa einer Stunde

Nach Erdbeben um Ätna: Italiens Regierung will Notstand ausrufen

Mehr als 400 Menschen wurden nach den Erdbeben rund um den Ätna in Notunterkünften untergebracht, 28 Menschen wurden verletzt. Die italienische Regierung will nun den Notstand für die betroffenen Gebiete in der Region Catania ausrufen.