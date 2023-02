Nach Erdbeben: Türkei und Syrien bekommen Hilfe aus aller Welt

Die EU entsendet Rettungsteams in das Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien. "Nach dem Erdbeben in der Türkei heute Morgen haben wir den EU-Zivilschutzmechanismus aktiviert", kündigte der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic am Montag auf Twitter an. Rettungsteams aus den Niederlanden und Rumänien seien bereits auf dem Weg. Das EU-Koordinierungszentrum für Notfallmaßnahmen koordiniere den Einsatz der europäischen Helfer, schrieb Lenarcic weiter. Mehrere Regierungen in der EU sagten Unterstützung zu. "Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken", schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Twitter.

Faeser kündigt THW-Unterstützung an

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat erste Soforthilfen für das Erdbebengebiet angekündigt: "Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen", erklärte die SPD-Politikerin. Auch "Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor und stimmt sich auf meine Bitte hin bereits eng mit dem Türkischen Zivilschutz ab".

"Wir werden alle Hilfen in Bewegung setzen, die wir aktivieren können", sicherte Faeser weiter zu. Deutschland stimme sich eng mit den EU-Partnern ab und werde "mit allen Mitteln helfen, die uns zur Verfügung stehen und jetzt am dringendsten benötigt werden". Sie habe darüber auch bereits mit dem türkischen Botschafter in Deutschland, Ahmet Basar Sen, gesprochen.

Große Solidarität in Europa

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron stellte "Notfallhilfe für die Bevölkerung" in der Türkei und in Syrien in Aussicht. Angesichts der "schrecklichen Bilder aus der Türkei und aus Syrien" seien seine Gedanken bei den trauernden Familien, erklärte Macron in Paris. Auch Belgien, Polen, Spanien und Finnland zeigten sich bereit, Rettungsteams in die Region zu entsenden. Zudem erklärten sich die USA bereit, Hilfe zu leisten.

Hilfe von Ländern aus der Region

Nach dem schweren Erdbeben mobilisieren Länder der Region Hilfe für die Türkei. Unter anderem Griechenland, Israel und Ägypten boten am Montag ihre Unterstützung bei den Such- und Rettungsarbeiten an. Griechenland stehe bereit, schrieb Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei Twitter.

Auch der israelische Staatspräsident Izchak Herzog bot in einer Twitter-Botschaft auf Türkisch Hilfe an: "Der Staat Israel ist immer bereit, mit allen Mitteln Hilfe zu schicken", erklärte er. "Unsere Herzen sind bei den Familien und dem türkischen Volk, die in dieser schmerzlichen Zeit trauern." Das ägyptische Außenministerium bot in einer Mitteilung sowohl der Türkei als auch Syrien seine Hilfe an.

Steinmeier drückt sein Mitgefühl aus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien seine Trauer und sein Mitgefühl ausgedrückt. Er hoffe, dass noch viele Menschen aus den Trümmern gerettet werden könnten, erklärte das Staatsoberhaupt am Montag in Berlin. Seine Gedanken seien bei den Opfern, und seine Anteilnahme gelte deren Familien. Den Verletzten wünsche er rasche Genesung.

Özdemir twittert auf Türkisch

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat den Betroffenen des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet sein Mitgefühl ausgedrückt. In einer am Montag auf Twitter veröffentlichten Video-Botschaft sagte der Grünen-Politiker zunächst auf Türkisch und dann auf Deutsch: "Wir trauern um die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Angehörigen." Der Schwabe ist Sohn türkischer Einwanderer und wurde 2021 erster Bundesminister mit türkischer Migrationsgeschichte.