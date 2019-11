Nach Erdbeben in Albanien: Überlebende aus Trümmern gerettet

Mit Drohnen, Suchhunden und schwerem Gerät haben Suchtrupps nach Überlebenden des Erdbebens gesucht. Inzwischen teilte das Verteidigungsministerium in Albanien mit, dass die Retter 46 Überlebende aus den Trümmern bergen konnten. Gleichzeitig korrigierte es die Zahl der Toten auf mindestens 25, die Zahl der Verletzten erhöhte sich auf 650.

Ministerpräsident Rama kündigt Ausnahmezustand an

In einer Regierungssitzung am Morgen kündigte Rami außerdem an, für die am schlimmsten betroffenen Gebiete, Tirana und Durres, den Ausnahmezustand zu verhängen. Der heutige Tag erklärte er außerdem zum nationalen Trauertag. Staatliche Institutionen senkten die albanischen Flaggen auf Halbmast.

Betroffene verbringen Nacht im Freien

In der Stadt Thumane verbrachten viele Menschen aus Angst vor weiteren Erdstößen die Nacht im Freien. Einwohner der zweitgrößten Stadt Durres übernachteten in Zelten und Autos, sowie in einem Fußballstadion. Die Schulen sollen bis zum Ende der Woche geschlossen bleiben.

Zwei starke Beben in Mittelmeerraum

Am Morgen erschütterte auch Kreta ein Erbeben der Stärke 6,0. Laut Angaben der US-Erdbebenwarte ereignete es sich um 09.23 Uhr Ortszeit vor der Küste der griechischen Insel. Das Beben war bis zum südlichen Festland zu spüren. Informationen zu Schäden gab es nicht.

Bei dem Erdbeben am Dienstagmorgen im Westen Albaniens - in Tirana, der Hafenstadt Durres und einigen Landgemeinden - stürzten Häuser ein, Menschen liefen bei Nacht in Panik auf die Strassen. Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke des Bebens mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Seither wurden mindestens 250 Nachbeben gezählt, zwei von ihnen erreichten die Stärke 5.