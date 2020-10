Nach Enthauptung eines Lehrers: Polizeieinsätze in Frankreich

Nach dem Attentat auf den Geschichtslehrer Samuel Paty nahe Paris am Wochenende halten Trauer und Bestürzung in ganz Frankreich weiter an. Landesweit gingen zehntausende Menschen auf die Straße um ihre Anteilnahme am Tod des 47-Jährigen zu bekunden und für Meinungsfreiheit zu demonstrieren.

Die Meinungsfreiheit in Frankreich war offenbar auch das Motiv, das den Täter - einen 18-jährigen Mann tschetschenischer Herkunft - zu der Attacke bewegt hatte. Ein Problem, das spätestens seit dem Anschlag auf das Satire-Magazin "Charlie Hebdo" im Frühsommer 2015 den französischen Behörden bekannt ist.

Frankreich kündigt schärferes Vorgehen gegen radikale Gruppierungen an

Frankreich will deswegen künftig stärker gegen Radikalisierung vorgehen und die Sicherheit an Schulen verbessern. Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür ausgesprochen, zügig konkrete Maßnahmen gegen radikalisierte Islam-Gruppen umzusetzen, wie es aus Élysée-Kreisen hieß. Ein nationaler Aktionsplan soll so schnell wie möglich vorgestellt werden. Macron hatte bereits Anfang Oktober in einer Rede angekündigt, stärker gegen Radikalisierung vorzugehen. Dabei hatte der Staatschef vor allem den Fokus auf Bildung gelegt.

Nach Angaben des französischen Innenministers Gérald Darmanin laufen derzeit bereits zahlreiche Polizeieinsätze gegen Islamisten. Konkret gehe es um "Dutzende Personen" aus dem radikalisierten Milieu, so Darmanin am Morgen. Derartige Polizeieinsätze würden auch in den kommenden Tagen fortgesetzt. Der Minister kündigte außerdem an, in dieser Woche etliche Verbände in den Blick zu nehmen, darunter das Kollektiv gegen Islamophobie in Frankreich.

Die Einsätze stehen laut Innenminister Gérald Darmanin nicht "zwingend" im Zusammenhang mit dem Fall des ermordeten Lehrers. Sie zielten vielmehr darauf ab, "eine Botschaft zu vermitteln: nicht eine Minute Aufschub für die Feinde der Republik", so Darmanin.

Innenminister Darmanin spricht von "Fatwa gegen das Opfer"

Freitagmittag war der Geschichtslehrer Paty in dem Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine auf offener Straße angegriffen und enthauptet worden. Die Polizei hatte den 18-jährigen Täter daraufhin erschossen. Im Zuge der Diskussion um Meinungsfreiheit hatte der Lehrer hatte Anfang Oktober in seinem Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt. Der Täter und der Vater einer Schülerin des Geschichtslehrers Paty hatten deshalb bereits mehrfach im Netz gegen den Lehrer mobilisiert. Beide hatten laut Innenminister Darmanin deshalb "eine eine Fatwa gegen den den Lehrer erlassen". Es gebe kein anderes Wort, sagte Darmanin.

Eine Fatwa ist im Islam eine Rechtsauskunft, um ein religiöses oder rechtliches Problem zu klären. Weltweit negative Schlagzeilen machte der Begriff, als der iranischen Revolutionsführer Ajatollah Khomeini 1989 eine Todesdrohung gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie wegen Gotteslästerung aussprach.

Auch Online-Plattformen sollen künftig vermehrt unter die Lupe genommen werden

Im französischen Verteidigungsrat unter Vorsitz von Präsident Macron war am Sonntagabend beschlossen worden, auch den Hass im Netz noch besser in den Blick zu nehmen, um so bei Gewaltaufrufen schneller tätig werden zu können. Außerdem sollen radikale Vereinigungen identifiziert und ein geeigneter rechtlicher Rahmen zu deren Auflösung gefunden werden.

Welche Dynamik bei der Ausbreitung von radikalem Gedankengut dabei das Internet spielt, zeigt sich auch an den jüngsten Zahlen: Seit der Ermordung des Lehrers seien rund 80 Beschwerden gegen die Verbreitung von Hass im Internet eröffnet worden, heißt es aus dem französischen Innenministerium. Es handle sich dabei etwa um Nachrichten, die die Tat des 18-jährigen Angreifers verherrlicht hätten. Auch für den jungen Täter selbst bot das Internet eine Plattform: Kurz nach dem Attentat hatte er im Netz noch mit der Bluttat geprahlt.

Mehr Schutz für Frankreichs Schulen gefordert

In Frankreich wurde auch Kritik laut, dass nach den Drohungen gegen die Schule keine Schutzmaßnahmen getroffen wurden. "Jeder Lehrer in Frankreich muss unterstützt werden, wenn er sich in einer solchen Situation befindet", stellte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer klar.