Nach Anschlagsplänen: Esken setzt auf Härte der Behörden

Die Aufdeckung der Telegram-Gruppe "Vereinte Patrioten", in der offenbar Pläne über Anschläge auf die Stromversorgung in Deutschland und die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geteilt wurden, hat in der Bundespolitik für bestürzte Reaktionen gesorgt. Vertreter mehrerer Parteien haben die Vorhaben der als extremistisch eingestuften Chat-Mitglieder verurteilt. SPD-Chefin Saskia Esken setzt nun auf ein hartes Vorgehen der Sicherheitsbehörden.

Esken verweist auf Aktionsplan der Sicherheitsbehörden

"Die aktuellen Erkenntnisse über eine vereitelte Entführung von Karl Lauterbach und weitere Anschläge in Deutschland sind ein weiteres Mal alarmierend", sagte die Bundesvorsitzende der SPD dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Die Radikalisierung der sogenannten Querdenker oder auch der Reichsbürgerszene nimmt erschreckende Ausmaße an und ist zutiefst besorgniserregend", warnte Esken. Sie verwies auf einen Aktionsplan von Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Dieser setze auf Prävention und "konsequente Härte" der Sicherheitsbehörden.

Bereits gestern forderte Esken auf Twitter Solidarität für Lauterbach. "Die Querdenker sind offenbar radikaler und gewaltbereiter als gedacht", schrieb die Sozialdemokratin. "Unsere Demokratie muss wehrhaft sein, nach innen wie nach außen.

Innenminister Faeser: "Schwerwiegende terroristische Bedrohung"

Zuvor war bekannt geworden, dass Mitglieder einer bundesweiten Telegram-Chatgruppe aus der sogenannten Reichsbürger-Szene und Gegnern der Corona-Politik Sprengstoffanschläge und die Entführung Lauterbachs geplant hatten. Damit hätten sie die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen und das angestrebte Chaos nutzen wollen, um die Macht in Deutschland zu übernehmen.

Bei bundesweiten Durchsuchungen wurden am Mittwoch vier Beschuldigte festgenommen - darunter auch eine Person aus Bayern. Gegen die Festgenommenen wurde Haftbefehl erlassen. Bundesinnenministerin Faeser sprach von einer "schwerwiegenden terroristischen Bedrohung". Nach Angaben der Behörden wurde seit Oktober gegen die Gruppe ermittelt.

Scholz stärkt Lauterbach den Rücken

Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte seinem Parteikollegen und Kabinettsmitglied Lauterbach Unterstützung zu. Auf Twitter schrieb Scholz am Donnerstagabend: "Meine Solidarität gilt Karl Lauterbach: Jeder in Deutschland darf seine Meinung sagen. Aber unsere Freiheitsrechte haben Grenzen." Diese seien überschritten, wenn mit Gewalt gedroht werde. "Wir werden die Feinde unserer Demokratie mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen."

Der Bundesgesundheitsminister selbst zeigte sich erschrocken über den möglichen Entführungsplan gegen ihn. Lauterbach bedankte sich bei den ermittelnden Behörden und dem Bundeskriminalamt "für den guten Schutz und die Überwachung. Davon habe ich offensichtlich profitiert und dafür bin ich sehr dankbar", sagte er. Der Vorgang zeige, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert hätten, sondern dass es mittlerweile auch darum gehe, den Staat und die Demokratie zu destabilisieren. Auf Twitter schrieb der Minister am Abend: "Gegner und Befürworter meiner Arbeit will ich auch weiter zusammenführen. Aber Gewalt weiche ich nicht."