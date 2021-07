Nach EM: Rassismus-Debatte tobt in Großbritannien

Wie Premierminister Boris Johnson hatte auch die konservative Politikerin Patel in den vergangenen Wochen immer wieder Verständnis dafür geäußert, wenn Menschen die Kniefälle von Fußballern vor dem Anpfiff von Fußballpartien kritisierten.

Anti-Rassismus-Botschaft als "Symbolpolitik" bezeichnet

Bei der Fußball-EM hatte sich die englische Mannschaft bei jedem ihrer Spiele kurz vor dem Anpfiff niedergekniet - als Zeichen der Solidarität mit der "Black Lives Matter"-Bewegung. Patel hatte das als "Symbolpolitik" bezeichnet. Nach den rassistischen Anfeindungen gegen drei englische Spieler hatte Patel dann geschrieben, sie sei "angeekelt" von den Beleidigungen. Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka hatten im Elfmeterschießen ihre Schüsse vergeben, England verlor das Finale. Premierminister Johnson twitterte, die Spieler seien Helden und dürften keineswegs Opfer solch übler Beschimpfungen sein.

Opposition: "Hohle Worte" von Boris Johnson

Oppositionsführer Keir Starmer sagte, Johnsons Worte klängen hohl. "Hier geht es um Führung, und der Premierminister hat diesen Test nicht bestanden", sagte der Chef der Labour-Partei. Ex-Profi Gary Neville machte Johnson persönlich für die rassistischen Beleidigungen verantwortlich. "Der Premierminister hat gesagt, es sei in Ordnung für die Bevölkerung des Landes, Spieler auszubuhen, die versuchen, Gleichberechtigung zu fördern und Rassismus zu verteidigen", sagte der TV-Kommentator dem Sender Sky News. "Es fängt ganz oben an."

Politik weist Kritik zurück

Ein Sprecher Johnsons wies die Vorwürfe zurück, auch Patel wurde in Schutz genommen: Sie habe "rassistische Beleidigungen im Internet durchgehend verurteilt", sagte Finanzstaatssekretär Stephen Barclay dem Nachrichtensender Sky News. Außerdem sei sie selbst bereits Opfer rassistischer Beleidigungen geworden. Patels Eltern stammen aus Indien und kamen in den 1960er Jahren aus Uganda nach England. Die Ministerin hat sich bislang nicht geäußert.

Rückendeckung für Nationalspieler

Der englische Verband FA zeigte sich "angewidert" vom Rassismus im Netz und betonte, diese Art Fans seien "nicht willkommen". Prinz William sprach von inakzeptablem und "abscheulichem Verhalten". Die rassistischen Kommentare würden ihn "krank" machen. "Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist", teilte die FA mit, der Prinz William vorsteht. "Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen und drängen zugleich auf die härtest möglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist."

Fanforscher: Rassismus "ein gewaltiges Problem"

Der Fanforscher Harald Lange sieht in den rassistischen Beleidigungen nach dem EM-Finale ein Problem mit großer Sprengkraft. Man habe in der Finalnacht gesehen, dass "ein gewaltiges Problem aufgekommen ist, was nicht nur Verantwortlichen peinlich ist, sondern auch der Mannschaft enorm peinlich ist und auch der Politik ringsum enorm peinlich ist", sagte der Forscher der Uni Würzburg.

Er wies ausdrücklich auch auf den früheren Chef der Football Association, Clarke, hin: Dieser habe wegen homophober, rassistischer und frauenfeindlicher Äußerungen zurücktreten müssen. Clarke hatte im November 2020 sein Amt aufgegeben – ihm waren diskriminierende Äußerungen vorgeworfen worden.