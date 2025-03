Nach Eklat im Weißen Haus: Starmer lädt zu Gipfel nach London

Das harte Wortgefecht zwischen US-Präsident Donald Trump, dessen Vize J. D. Vance und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington hat weltweit für Fassungslosigkeit gesorgt. Während deutsche und europäische Politiker ihre Solidarität mit der Ukraine bekundeten, gibt es triumphierende Töne aus Moskau. Der britische Premier Keir Starmer will in dem Streit offenbar vermitteln.

Starmer lädt zu Gipfel nach London

Starmer positionierte sich nach dem Eklat in Washington als Brückenbauer. Anders als viele andere europäische Politiker hatte er seine Unterstützung für Selenskyj nicht direkt im Anschluss per Social Media bekundet. Britische Medien interpretierten das als den Versuch, zwischen den USA und der Ukraine zu vermitteln.

Für morgen lädt Starmer europäische Staats- und Regierungschefs zu einem Ukraine-Gipfel nach London ein. Teilnehmen sollen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, der polnische Ministerpräsident Donald Tusk sowie EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa.

Starmer habe sowohl mit Selenskyj als auch mit Trump telefoniert, teilte der Regierungssitz Downing Street mit, nachdem der Ukrainer das Weiße Haus vorzeitig verlassen hatte. Dabei habe Trump signalisiert, dass er seine unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine beibehalten werde und ein dauerhafter Frieden auf Grundlage von Souveränität und Sicherheit des Landes gefunden werden müsse.

Solidaritätsbekundungen aus Europa

Für den kommenden Donnerstag plant auch die EU einen Sondergipfel zur Ukraine in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas stellte nach dem gestrigen Eklat im Weißen Haus die Führungsrolle der USA in der westlichen Welt infrage. Sie forderte einen "neuen Anführer" für die freie Welt. "Es liegt an uns Europäern, diese Herausforderung anzunehmen."

Viele Staats- und Regierungschefs aus Europa bekräftigten noch in der Nacht auf allen Kanälen ihre Unterstützung für die Ukraine, unter ihnen Scholz und Macron. Auch Costa, von der Leyen und EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola richteten sich mit einer wortgleichen Botschaft an Selenskyj. Er möge "stark, mutig und furchtlos bleiben", schrieben sie auf der Plattform X. Selenskyj dankte auf X in zahlreichen Beiträgen den westlichen Verbündeten für ihre Unterstützung.

Baerbock: Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich entsetzt über den Eklat im Weißen Haus geäußert. "Unser Entsetzen ist größer als zuvor", sagte Baerbock am Samstag in Berlin. "Eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen", so die scheidende Außenministerin der Grünen.

Hofreiter: USA unter Trump kein Verbündeter

Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, forderte einen raschen Notlagenbeschluss des Bundestages, um die Verteidigungsausgaben erhöhen zu können. "Die USA sind mit Trump nicht mehr der Verbündete Europas", sagte der Grünen-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Des Weiteren sei ein großes Hilfspaket für die Ukraine notwendig. Zur Finanzierung sollten sofort die zirka 270 Milliarden Euro eingefrorenen russischen Geldes eingesetzt werden, so Hofreiter.

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt bezeichnete den Eklat im Weißen Haus als "strategischen Fehler" der US-Führung. Er sei "entsetzt" und die Regierung in Washington müsse sich fragen lassen, wie das auf Kreml-Chef Wladimir Putin gewirkt habe, sagte Hardt dem Deutschlandfunk. "Da werden die Sektkorken geknallt haben gestern Abend", sagte er mit Blick auf den Kreml.

Genugtuung in Russland

Aus Moskau war hingegen Genugtuung über den Streit zwischen Trump und Selenskyj zu vernehmen. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew nannte Selenskyj ein "anmaßendes Schwein", das "im Oval Office eine ordentliche Ohrfeige" erhalten habe. Der russische Unterhändler in den Gesprächen mit der US-Seite, Kirill Dmitrijew, nannte die Auseinandersetzung zwischen beiden Staatschefs "historisch".

Wird US-Waffenhilfe eingeschränkt?

Auch auf dem Schlachtfeld in der Ukraine könnten sich die Auswirkungen schon bald zeigen. Es gebe Gerüchte aus Regierungskreisen, dass unter US-Präsident Joe Biden zugesagte Waffenlieferungen an die Ukraine eingeschränkt werden könnten, sagte Brian Finucane von der NGO International Crisis Group. Biden hatte die Lieferungen kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch mit der Absicht auf den Weg gebracht, zusätzliche Milliardenhilfen für Kiew vor Trumps Amtsantritt sicherzustellen. In der US-Regierung wird Medienberichten zufolge schon seit Wochen darüber diskutiert, ob diese Lieferungen gestoppt werden sollten. Nach der Auseinandersetzung am Freitag erwägt demnach auch Trump nun diesen Schritt.

Mit Informationen von dpa, AFP und AP