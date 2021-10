Nach Dreh auf der ISS: Russisches Filmteam zurück auf der Erde

Das Hollywood-Produktionen gerne etwas mehr Budget verbrauchen, das ist nichts Neues. Der aktuell produzierte russische Kinostreifen "Wysow" ("Herausforderung") wird die Messlatte aber vermutlich noch einmal etwas höher legen. Kein Wunder, denn die Dreharbeiten fanden zum Teil im Weltall auf der Internationalen Raumstation (ISS) statt.

Die Film-Crew war am 5. Oktober zur ISS gestartet

Insgesamt zwölf Tage lang war ein russisches Filmteam, bestehend aus der Schauspielerin Julia Peressild und dem Regisseur Klim Schipenko an Bord der ISS. Am frühen Morgen kehrten die beiden nun wieder zurück zur Erde. Die Sojus-Kapsel landete erfolgreich in der Steppe Kasachstans in Zentralasien.

Live-Bilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten, wie die Rakete mit dem Namen MS-18 zunächst als kleiner Punkt am wolkenlosen Himmel zu sehen war. Die letzten Kilometer schwebte die Kapsel an einem großen Fallschirm, bevor sie am Boden aufschlug. Es gab eine Staubwolke.

Landung verlief planmäßig

"Willkommen zu Hause", twitterte Roskosmos. Der Crew landete nach dem mehr als dreistündigen Flug sicher 148 Kilometer südöstlich der Stadt Scheskasgan. In der Raumkapsel saß auch der Kosmonaut Oleg Nowizki, der seit April auf der ISS war. Zum Landeplatz flogen neben Ärzten und anderen Experten auch Roskosmos-Direktor Dmitri Rogosin.

"Der Besatzung geht es gut", schrieb die Behörde weiter. Roskosmos-Chef Rogosin veröffentlichte Fotos von seinem Team, das in zehn Hubschraubern zum Landeplatz unterwegs war. Auch die Landung soll Teil des Spielfilms werden.