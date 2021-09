Nach der Wahl: Welche kirchenpolitischen Themen stehen an?

Wie auch immer die Koalitionsverhandlungen ausgehen: Es gibt viele ungelöste Probleme, die die neue Bundesregierung gemeinsam mit dem neuen Bundestag debattieren und lösen muss. Darunter sind auch viele kirchen- und religionspolitische Themen.

Staatsleistungen für die Kirchen

Seit mehr als 200 Jahren entschädigt der Staat die Kirchen für die Folgen der Säkularisierung aus der napoleonischen Zeit. Das sind die Staatsleistungen – finanziert aus Steuermitteln. Mehr als eine halbe Milliarde Euro bekommen katholische und evangelische Kirchen pro Jahr. Schon in der Weimarer Reichsverfassung allerdings stand, ein Gesetz solle das Ende dieser Staatsleistungen regeln. Im Grundgesetz ist das ebenfalls nachzulesen. Die Kirchen sind nicht grundsätzlich dagegen – verlangen aber stolze Summen.

Erst in diesem Frühjahr lehnte die Mehrheit der Abgeordneten einen gemeinsamen Antrag von FDP, Linken und Grünen im Bundestag ab, die Staatsleistungen abzuschaffen. Zum Bedauern des Juristen Johann-Albrecht Haupt. Er vertritt das Bündnis Basta – das sich dafür einsetzt diese Zahlungen abzuschaffen. Er sagt, es hake daran, dass die Kirchen viel zu hohe Entschädigungsleistungen erwarten.

Haupt fordert, dass die Bundesregierung mit den Kirchen spricht. Die Bundesregierung habe immer nur auf die Länder verwiesen, die das aber nicht selbst regeln können: "Denn im Grundgesetz steht, dass erst ein Grundsatzgesetz des Bundes zu schaffen ist. Daran mangelt es", so der Jurist und Mitglied der Humanistischen Union.

Das Verhältnis zum Islam

Christen, Juden, auch die Mormonen oder die Zeugen Jehovas haben in Deutschland den Status einer Körperschaft. Dadurch haben sie beispielsweise steuerliche Vorteile und können Verkündigungssendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfordern. Die Muslime als zweitgrößte Glaubensgemeinschaft jedoch nicht. Als Grund werden fehlende Strukturen und zu unterschiedliche Strömungen innerhalb des Islam genannt.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, ist skeptisch, dass sich die neue Bundesregierung, wer auch immer daran beteiligt sein wird, des Themas annehmen wird: "Wenn man die letzten Jahre sieht – war es ja eher ein Abgrenzungsthema – ein Projektionsthema, als eines, an das man wirklich programmatisch dran geht. Insofern ist zu erwarten, dass da in dieser Frage keine neuen Bäume wachsen."

Armutsbekämpfung

Derzeit lebt etwa jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut oder ist armutsgefährdet. Das geht aus einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hervor. Insgesamt sind rund 15 Millionen Menschen in Deutschland von Armut betroffen. Trotz erklärtem Willen der politisch Verantwortlichen ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, die Armutsquote hierzulande zu senken.

Für die Caritas ist Armutsbekämpfung ein entscheidendes Thema, sagt der Landescaritasdirektor Bernhard Piendl: "Armut und vor allem das Thema Armut bei Kindern oder bei Alten ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft, das wird oft schnell ausgeblendet, aber für uns ist es natürlich von eminenter Bedeutung." Er kritisiert, es fehle in der Politik in Gesamtkonzept: "Natürlich muss man über die Grundsicherung nachdenken, aber Armut hängt auch mit dem Arbeitslohn zusammen und mit der Wohnung."

Pflege

Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die meiste von ihnen werden von den Angehörigen versorgt oder gepflegt. Teilweise unterstützen mobile Pflegedienste. Ein Fünftel der Pflegebedürftigen lebt in Heimen. Die Pflege gilt als chronisch unterfinanziert. Die Folge: niedrige Löhne, wenig Personal. Landescaritasdirektor Bernhard Piendl sagt, es fehle der Blick für die Pflegebedürftigen Zuhause: "Wir haben Verbesserungen im vollstationären Bereich – die Pflege zu Hause kommt mir zu kurz – auch bei den Leistungen aus der Pflegeversicherung, da muss nachgearbeitet werden."

Assistierter Suizid

Im vergangenen Jahr hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das im Grundgesetz verankerte allgemeine Persönlichkeitsrecht auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst, welches letztlich auch die Freiheit einschließt, hierfür die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Drei Gesetzentwürfe wurden im letzten Bundestag behandelt, um zu einer Neuregelung zu kommen. Keiner ist bislang mehrheitlich angenommen worden.

Laut dem Medizinrechtler Wolfgang Putz wäre eine gesetzliche Regelung eigentlich nicht nötig. Nach Ansicht des Münchner Theologen und Sozialethikers Reiner Anselm gibt es aber durchaus etwas zu regeln: "Wird subtiler Druck ausgeübt? Hier ist der Korridor sehr eng, den das Bundesverfassungsgericht uns gegeben hat."