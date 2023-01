Nach der Panzerentscheidung – Was kommt als Nächstes?

Weitgehend erleichtert reagieren zahlreiche NATO-Staaten auf die Entscheidung der Bundesregierung und der US-Administration, eine begrenzte Anzahl von Leopard 2-Kampfpanzern sowie amerikanischen M-1 Abrams-Panzern an die Ukraine zu liefern. Damit, so die vorherrschende Meinung, wurde ein Riss im Bündnis vermieden und die Geschlossenheit der Allianz wiederhergestellt.

Mehrere Wochen lang hatte das Beharren von Bundeskanzler Olaf Scholz für heftige Kontroversen innerhalb der NATO-Mitgliedsländer gesorgt, nur im Gleichklang mit den Verbündeten und dabei vor allem mit den USA einer Freigabe von Leopard 2-Panzern zuzustimmen. Jetzt, nach dem "Panzerdeal", wie etwa die spanische Tageszeitung "El Pais" die Einigung salopp bezeichnet, stellt sich die Frage, was nach den Panzerlieferungen an die Ukraine kommt. Der Twitter-Aufruf des ehemaligen ukrainischen Botschafters in Berlin, Andrij Melnyk an die "lieben Verbündeten", gleich nach dem Panzer-Plazet nun eine neue "Kampfflugzeug-Koalition für die Ukraine zu bilden", war ebenso deutlich wie direkt: Erwünscht seien amerikanische F-16 und F-35-Maschinen, Eurofighter, Tornados, Rafale- und Gripen-Kampfflugzeuge.

Was soll erreicht werden?

Von der Art der Waffensysteme, die die Ukraine von ihren Verbündeten erhält bzw. nicht erhalten wird, hängt die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte ab, sich gegen die russischen Invasoren zu wehren und sie zurückzudrängen.

Doch welche militärischen Ziele damit erreichen werden sollen, wird innerhalb des Bündnisses nicht eindeutig benannt: Geht es um die Befreiung der Gebiete, die sich Russland nach dem 24. Februar 2022 mit brutaler Gewalt einverleibt hat? In diese Richtung neigen die US-Regierung und die britische Regierung. Wird die vollständige Rückgewinnung der territorialen Integrität der Ukraine in den Grenzen von 1991 angestrebt, wie sie im Unabhängigkeitsjahr des Landes existierten? Das würde unter anderem die Rückeroberung der Krim bedeuten sowie der sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk, die Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert bzw. besetzt hat. Folgen die Nachbarländer der Ukraine, die NATO-Mitglieder sind, wie Polen, Tschechien, Slowakei und die baltischen Staaten, dem Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die russischen Invasoren komplett aus dem Staatsgebiet zu verdrängen?

Über die strategischen Ziele, die mit den Waffenlieferungen verbunden sind, herrscht – wenig überraschend – keine einheitliche Haltung im Bündnis.

Keine direkte Konfrontation mit Russland

Militärisch, so die wiederholte öffentliche Einschätzung des amerikanischen Generalstabschefs Mark Milley, werde es für die Ukraine in diesem Jahr "sehr, sehr schwierig sein", die russischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten zu verdrängen. Das Beste, worauf man hoffen könne, wäre, Russland zur Aufnahme von Verhandlungen zu bewegen. Die Aussichten seien allerdings gering, dass Präsident Wladimir Putin bereit sei, ernsthafte Gespräche zu führen. Die US-Regierung hält es nach Worten von Außenminister Anthony Blinken für wesentlich, dass eine direkte Konfrontation mit Russland vermieden werden muss. Präsident Joe Biden habe stets hervorgehoben, "dass eine seiner Bedingungen in der Ukraine ist, dass es keinen Dritten Weltkrieg gibt", so Blinken in der "Washington Post" am Dienstag dieser Woche. Nahezu wortgleich erklärte der Bundeskanzler in der Regierungsbefragung im Bundestag: "Wir werden weiterhin sicherstellen, dass die NATO nicht in den Krieg mit Russland hineingezogen wird."

Für unrealistisch halte die US-Regierung die Absicht der Ukraine, die seit 2014 völkerrechtswidrig annektierte Krim mit militärischen Mitteln zurückzuerlangen. Einer der Gründe: Ein ukrainischer Vorstoß auf die Halbinsel berge das Risiko einer "nuklearen Eskalation", wie David Ignatius in der "Washington Post" die strategischen Überlegungen der US-Regierung wiedergibt.

Was kommt nach den Panzerlieferungen?

Mit der Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern, britischen Challeger 2-Panzern und amerikanischen M-1 Abrams hat die NATO eines der letzten Tabus bei der westlichen Unterstützung der Ukraine aufgehoben – da die Kampfpanzer eher offensiver als defensiver Natur sind. In den Reaktionen aus den westlichen Hauptstädten auf die Einigung in der Panzerdebatte gibt es bislang die Klarstellung des Bundeskanzlers: Es werde keine Lieferung von Kampfflugzeugen oder gar Bodentruppen geben. Das habe er auch sehr frühzeitig gesagt und wiederhole es auch jetzt erneut, so Olaf Scholz: "Bodentruppen werden wir in keinem Fall schicken." Der Grundsatz des Kanzlers: Deutschland werde die Ukraine solange es nötig sei unterstützen. Und dies ist ein Zeitrahmen, der ebenso ungewiss ist wie der weitere Kriegsverlauf.